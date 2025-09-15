2025年9月14日、世界陸上東京大会、女子マラソンで7位に入った小林香菜 写真／森田直樹/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

序盤から攻めのレースを展開

東京2025世界陸上の2日目はモーニングセッションに女子マラソンが開催された。酷暑のためにレース開始時間が午前8時から7時30分に前倒しされたが、レース後半は気温が30度を超えて、湿度も80％に到達。極めて厳しい環境での戦いになった。

そのなかで輝いたのが、社会人2年目の小林香菜（大塚製薬）だ。早大時代は伝統ある競争部ではなく、早稲田ホノルルマラソン完走会に所属していた異色のランナーが大舞台で持ち味を存分に発揮する。

「監督から『無理に抑えず、自分のペースで行けばいい』と言われていたんでけど、あまりに遅かったので、自分のペースで行こう、と最初からずっと頑張りました」

小林は1km過ぎに集団の少し前に出ると、2kmほどトップを独走した。その後は集団に吸収されるも、8km付近で飛び出したS.サリバンとJ.マクレインの米国勢を追いかけていく。

中間点はトップのサリバンが1時間12分58秒、小林は30秒遅れの4位で通過。後続の大集団とは31秒差をつけていた。その後、アフリカ勢が一気にペースアップ。小林は24km過ぎに抜かされて、入賞圏外に弾きだされる。しかし、ここからが粘り強かった。

「抜かれたときは一杯いっぱいでしたけど、鬼ごっこみたいな感じで、ここからは自分が追いかけようと思って走りました」

日本勢3大会ぶりの入賞へ

P.ジェプチルチル（ケニア）とT.アセファ（エチオピア）が30km手前でサリバンを抜き去ると、ふたりがマッチレースを展開。最後はジェプチルチルが制して、金メダルに輝いた。優勝タイムは2時間24分43秒。パリ五輪は3秒差で栄冠を逃したアセファは、今回は2秒差の銀メダルだった。3位はJ.パテルナイン（ウルグアイ）で2時間27分23秒だった。

一時は11位まで順位を落とした小林は入賞ラインへ猛追する。35km付近では8位を走っていたマクレインを抜き去ると、36km地点で4番手を走っていたＭ.マサイ（ケニア）が途中棄権した。小林は2時間28分50秒の7位でフィニッシュ。世界陸上では日本勢として2019年のドーハ大会以来、3大会ぶりの入賞となった。

「本当に最高でしたね。たくさんの方がずっと応援してくださって、特に折り返すところは頭が痛くなるぐらい凄くて有難かったです。終盤は自分も『8位』『8位』と入賞を目指して頑張りました。42kmは長くて、つらいけど、皆さんのお陰で楽しく感じることができましたね」

レース後は笑顔が弾けた小林だが、スタート前は“恐怖心”を抱えていた。大学時代は、「ひとりで好きに走ってきた身」で、自ら志願して実業団の選手になり、日本代表に成長。レース2日前のオンライン会見では、「たくさんの方に支えてもらえることは有難いんですけど、結果を考えると怖くなります。早く終わってほしいという思いです」と素直な気持ちを吐露していたのだ。

それでも「ボーッとしながらのジョグはできていました」と7月には月間1300kmもの距離を走り込むと、暑熱対策もバッチリだった。

氷を入れたキャップを被ると、キャップに張り付けておいた保冷剤だけでなく、ゼネラルテーブルにあった氷も活用。それらを握って走り、体温が上がらないように工夫した。そして序盤は単独トップを走ると、前半はメダル争いを展開。一度は入賞圏外に押し出されるも、終盤に順位を上げて、7位入賞を勝ち取った。

「こういう世界の舞台を経験できたのはかなり大きな強みになると思うので、これを無駄にしないようにロス五輪に向けて準備していきたいです。自分で選んだ道なので、（恐怖心が）吹っ切れるぐらい頑張ろうかなと思っています」

佐藤は13位、安藤は28位でフィニッシュ

日本勢は8年ぶりの世界陸上となる安藤友香（しまむら）と2大会連続の佐藤早也伽（積水化学）も出場。安藤は上位集団につけると、佐藤は後方でレースを進める。しかし、安藤は15km過ぎから吐き気を感じて、以降は「乾嘔」が続いてペースダウンを余儀なくされた。

一方の佐藤は、「レース展開は監督と相談して、後半もバテないで押して行けるようなペースを意識して走りました」と冷静にレースを進める。10kmは32位、20kmは29位、30kmは19位と徐々に順位を押し上げていく。レース中の順位は「全く分からなかった」というが、終盤に給水スタッフから順位を知らされ、最後まで踏ん張った。最終的には2時間31分15秒の13位でゴールを迎えた。

「入賞を目標にやってきて、後半勝負と思っていたんですけど、思うように順位を上げられなかったのは悔しいなと思います」と佐藤。目標には届かなかったが、ブダペスト世界陸上の20位から順位を上げた。「そこは凄くプラスにとらえています。この経験を生かして、マラソンでもっと自己ベストを更新できるように頑張りたいなと思います」と静かに話した。

安藤は後半、厳しい戦いになったが、最後まで必死で駆け抜けて、2時間35分37秒の28位でレースを終えた。ゴール後は体調不良で取材に対応できなかったが、以下のようなコメントを発表した。

「入賞を目指したなかで、後半は恥ずかしい走りになりました。それでもずっと『頑張れ』の声が消えることなく、その言葉に何度も救われ、ゴールまで無事に辿り着けました。この場をお借りして感謝を申し上げます。ありがとうございました」

途切れることのない大声援がランナーたちの背中を押した。

筆者：酒井 政人