佐々木朗希のメジャー復帰に「それほど熱心ではない」“リリーフ起用”も「マイナスになる可能性」ド軍メディア
ドジャースの佐々木朗希が、ふくらはぎの問題を抱えていることが原因で、次回もマイナーでの登板が決定。メジャー復帰が間近と思われたが、ここにきて暗雲が漂っている。
3Aで5試合のリハビリ登板を終えた佐々木だが、現地時間9月9日の先発登板は「直近4試合よりはるかに好投した。4回2/3を投げ、8奪三振を記録。速球の球速は複数回で100マイル（約161キロ）を超えた」としたが、「3安打3失点、5四死球、4回2/3で90球を投げるなど、依然としてかなり苦戦した」と伝えた。
記事では「この内容では、メジャー昇格後に改善が見込めるとファンを納得させるには不十分だった。球団も同様の判断を下した可能性がある。故障の影響でマイナー残留がいつまでかは不透明だが、3Aシーズンは9月21日に終了するため、彼が登板できるのは最大でもあと2試合に限られる」という。
佐々木がメジャーに復帰した場合、デーブ・ロバーツ監督はリリーフとして登板させる可能性があると言われているが、同メディアは「このプロセス全体を通してササキの復帰にそれほど熱心ではないようだ。少なくとも、この新人を急がせるつもりは全くないようだ」と指摘。
その上で「ドジャースが彼を起用し、あるいは信頼することができるのは、リリーフ投手くらいだろう」としたが、「ブルペン陣はここ最近ひどく不調であるため、ササキが復帰しても、プラスになるどころかマイナスになる可能性もある」と、不安定なリリーフ陣に佐々木が加わることの問題点も伝えていた。
