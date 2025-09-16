佐々木朗希のメジャー復帰に「それほど熱心ではない」“リリーフ起用”も「マイナスになる可能性」ド軍メディア

佐々木朗希のメジャー復帰はどうなるのか(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が、ふくらはぎの問題を抱えていることが原因で、次回もマイナーでの登板が決定。メジャー復帰が間近と思われたが、ここにきて暗雲が漂っている。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

3Aで5試合のリハビリ登板を終えた佐々木だが、現地時間9月9日の先発登板は「直近4試合よりはるかに好投した。4回2/3を投げ、8奪三振を記録。速球の球速は複数回で100マイル（約161キロ）を超えた」としたが、「3安打3失点、5四死球、4回2/3で90球を投げるなど、依然としてかなり苦戦した」と伝えた。

記事では「この内容では、メジャー昇格後に改善が見込めるとファンを納得させるには不十分だった。球団も同様の判断を下した可能性がある。故障の影響でマイナー残留がいつまでかは不透明だが、3Aシーズンは9月21日に終了するため、彼が登板できるのは最大でもあと2試合に限られる」という。