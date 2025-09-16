棒高跳びの世界新6メートル30には伸びしろがある！デュプランティス「少し不安だった」「ちょっと雑な試みだったね」と地元紙に舞台裏を激白

男子棒高跳びで世界新の6メートル30に成功したデュプランティス(C)Getty Images

陸上の世界選手権東京大会は、9月15日の3日目に大会初の世界新記録が誕生した。男子棒高跳び決勝。アルマンド・デュプランティス（スウェーデン）が自身の持つ世界記録を1センチ更新する6メートル30に成功。世界選手権3連覇を飾った。

6メートル15をクリアした時点で、金メダルが確定。あとは記録との勝負となった。6メートル30は1、2回目ともに惜しくも失敗。土壇場3回目。渾身の跳躍は、わずかにバーに触れながらも、落ちることがなく、国立競技場は熱狂に包まれた。

ライバル選手や、スタッフと喜びを分かち合った後は、観客席へ。婚約者のデジレ・イングランデルさんと抱き合い、キスを交わし、見る者の胸を打った。

25歳の“鳥人”は地元スウェーデン紙『Göteborgs-Posten』の取材に対して「最高だ。信じられない。説明するのは難しい」と興奮気味に答えている。



世界記録への挑戦は、過去に何度も経験しているが「厳しい試合だった」と吐露。「とても気分は良かった。最後に疲れすぎてしまわないようにしたかったが、それ以上できるかどうかは分からなかった。すごく暑くて湿気があって、こういう天気には慣れてなかった」と日本の高温多湿の気候に少なからず苦しんだ様子だ。