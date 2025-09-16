「２年前と全然違う」J２クラブ内定の帝京10番が、２人の先輩に衝撃。自分は「まだ高校生レベル」。意識改革で真っ向勝負を挑めるように
９月１日、J２のFC今治が、帝京高３年のMF久保恵音が2026シーズンより加入することを発表した。
「最初の進路相談で、第一志望は大学ではなく、高卒プロと書きました。やっぱりあの２人を見ていたからこそ、自分も迷わず書けました」
こう口にしていた久保が言う２人とは、帝京の先輩であり、今治でも先輩となるFW横山夢樹とDF梅木怜。彼らが高３の時に１年生で出番を得ていた久保は、高卒で当時J３だった今治への加入を決める過程を目の当たりにした。
さらにプロに入って１年目から躍動し、チームをJ２に押し上げ、今年も横山はFWとトップ下で、梅木は右ウイングバックで不動の存在となり、今秋にチリで開催されるU-20W杯のメンバーにも選出されるなど、着実にステップアップを遂げる姿も見てきた。
「夢樹さんは『開幕戦から出る気持ちで行く』と言っていて、実際に開幕戦でベンチ入りをしたのは凄いなと思いましたし、その後もゴールやアシストを決めて、スタメンを掴んでいった。怜さんも同じような気持ちで『練習の質も高いし、大学に行くのもいいけど、プロのチャンスがあるなら行く』と覚悟を決めていた。かなり刺激を受けましたし、それくらいの覚悟でいかないとダメだなと思いました」
FCラヴィーダから「昌平高（※ラヴィーダは昌平高の下部組織にあたる）に進むことも考えたのですが、今までとは違う環境でチャレンジしたいという思いが強かった」と帝京にやってきた久保は、同じポジションの横山のプレーと、醸し出す雰囲気に大きな衝撃を受けた。
「仕掛けの部分の質もそうだし、ボールを預けたら必ずチャンスが生まれるという雰囲気が凄まじかった」
積極的に質問したことで、１年間だけだったが、かなりコミュニケーションを取ることができた。梅木もDF目線でアドバイスをくれるなど、関係が深かったからこそ、久保にとって２人は明確な目標となった。
昨年は思うように出番を掴めない時期が続いたが、２人の活躍とインターハイで昌平が優勝したことに刺激を受け、得意の切れ味鋭いドリブル、裏に抜け出すスピード、右足のキックの強度と精度を徹底して磨いた。
そして今年、セカンドチームの10番からトップチームの10番を託され、左サイドハーフとして不動の存在となった。鋭いカットインからのシュートとパス、強烈な縦突破からの正確なクロスと、思い切りの良いシュートを繰り出すドリブラーに成長した久保のもとには、今治とJ３のクラブから練習参加のオファーが届いた。
「高卒プロを本気で狙うきっかけとなった２人が進んだクラブの練習に呼ばれて、不思議な縁を感じました。実際に今治の練習に参加してみて、前を向いてからの仕掛けの部分は手応えを感じた一方で、ボールを受けるまでの準備だったり、奪われた後の切り替えのスピードだったり、守備の強度は一つひとつの質がまだまだ高校生レベルなんだと感じました」
手応えも課題もあった一方で、目標である２人からはアドバイスをもらったり、ご飯に連れて行ってもらったりとお世話になると同時に、彼らの成長速度の凄まじさも目の当たりにした。
「２人とも、あらゆるスピードが２年前と全然違いました。帝京の時も毎日がスーパープレーみたいな感じだったんですけど、向こうに行ってそのまんまというか、質がかなり上がった状態でのそのままだった。正直、たった２年で、もともと凄い人がもっと凄くなるんだと感じると共に、差がもっと開いたという印象でした。かなりの衝撃でした」
プロにたどり着くという思いだけでは、２人との差は開くいっぽうだ。その瞬間にプロ入りすることが目的ではなく、２人のように開幕から本気で何かを掴み取りに行く存在にならないといけないという意識に切り替わった。
