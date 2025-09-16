朝ドラ『あんぱん』に出演する「好きな女性俳優」ランキング！ 「江口のりこ」を大差で抑えた1位は？
今田美桜さんが主演を務めるNHK連続テレビ小説『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしさんと暢（のぶ）さん夫婦をモデルとした作品です。クライマックスが近くなり、ドラマは放送されるたびに大きな話題を集めています。
All About ニュース編集部は8月26〜29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『あんぱん』（NHK総合）に出演する俳優についてアンケート調査を実施しました。今回は、第14週以降に出演している「好きな女性俳優」のランキング結果を紹介します。
2位に選ばれたのは、主人公・のぶ（今田美桜）の母親・羽多子を演じる江口のりこさんです。
ドラマの初期から出演している羽多子はやさしく、たくましい働き者。夫・結太郎（加瀬亮）が亡くなってからは、屋村草吉（阿部サダヲ）の援助を受けてパン屋を始めるなどし、娘たちを懸命に育てます。現在では、結婚したのぶとともに東京で同居生活を開始。おちゃめな性格をしていて、多くの視聴者から愛される羽多子を、江口さんが魅力たっぷりに演じています。
回答者からは、「あのサバサバした感じ、頼れる感じの雰囲気が好き」（30代女性／鹿児島県）、「淡々と面白いことを言うところが大好きです。『あんぱん』で演じているお母ちゃんも可愛らしくて大好きです」（20代女性／愛知県）、「演技なのか、素なのか分からないくらいに自然なセリフと喋り方」（30代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
1位は、主人公・のぶを演じる今田美桜さんが選ばれました。
三姉妹の長女で行動力が高いのぶは、勝気な性格から「ハチキンおのぶ」（ハチキンとは土佐弁で男勝りの女性の意味）と呼ばれるヒロインです。小学校の教師になった後、父の縁で知り合った次郎（中島歩）と結婚しますが、戦後に病が原因で死別。新聞記者や代議士の手伝いを経て幼なじみの嵩（北村匠海）と再婚し、一緒に『アンパンマン』を作り上げます。ハッキリとした性格で、しっかり者ののぶを今田さんが熱演。その好感度から堂々の1位を獲得しました。
回答者からは、「役に入り込んだ演技で見ていて共感する場面が多かった」（20代男性／京都府）、「方言の使い方も自然で役にぴったりだと思ったから」（20代女性／奈良県）、「はつらつとした雰囲気がとても好きです。目が大きくてかわいい所も魅力です」（20代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
