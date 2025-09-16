福岡県民が選んだ「住みたい自治体」ランキング！ 2位「福岡市中央区」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月2日の期間、福岡県居住の20歳〜49歳の男女1000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 福岡県版/福岡市版」として結果を発表しました。
本記事では、福岡県民が選んだ「住みたい自治体」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
都市機能の高さに加え、交通アクセスにも優れており、単身者からファミリーまで幅広い層に選ばれています。2020年の1位からはわずかに順位を落としたものの、依然として人気の高いエリアです。
通勤や通学、出張に便利な立地に加え、再開発や大型商業施設の進展により、住みやすさも年々向上しています。2023年に続いて2年連続で1位となり、高い支持を集めています。
2位：福岡市中央区／972点福岡市中央区は、天神や薬院といった人気エリアを抱える福岡の中心地で、ビジネス・ショッピング・グルメが集まる活気ある街です。
1位：福岡市博多区／1022点福岡市博多区は、九州最大のターミナル・博多駅を中心に、空港や新幹線、オフィス街を有する“福岡の玄関口”とも言えるエリアです。
