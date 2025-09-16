タレントの鈴木奈々さんは9月14日、自身のInstagramを更新。美人な義姉の顔出しショットを公開し、ファンから称賛の声が上がっています。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

【写真】美人義姉の顔出しショット

「めっちゃ可愛いーですね」

「お兄ちゃんのお嫁さんと」と題し、写真を1枚載せている鈴木さん。めいっ子と思われる人物を真ん中にして、義姉と撮影したスリーショットです。義姉は顔出しをしていて、美人な様子がうかがえます。「めちゃめちゃ仲良しだよーん」と明かし、「お兄ちゃんと15歳の時から付き合って結婚したんだよー　純愛だよねー　今でもラブラブです　結婚して23年だって！凄いね！」と、義姉と自身の兄の関係性をつづりました。

コメントでは「お兄さんの嫁さん可愛すぎる」「おふたりさん可愛い　仲良しだね」「若々しい」「お兄ちゃんのお嫁さんめっちゃ可愛いーですね　仲良しサイコーですね」「美女3名」「結婚して23年って、若すぎません？綺麗すぎる」「『美』の家系ですね〜」と、称賛の声が上がっています。

「目が大きくて綺麗な二重」

同日の別投稿では、めいっ子の顔出しショットを公開していた鈴木さん。「目が大きくて綺麗な二重で羨ましいなぁ〜」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)