¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ°æ¤ê¤«¡Ê28¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÉô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ãæ°æ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Î¼ÁÌäµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µó¼°¤«¤é1Ç¯·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£µÇ°¤Î¥±¡¼¥¤äÅö»þ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£¡Ö²Ã¹©¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤®¤ë¡ª¾Ð¡¡SNS¤Ï¼«¸ÊËþ¡ª¡ª¡¡¤À¤è¡ª¡ª¡¡¤ï¤¿¤·¤¬ºÜ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦·Á¤ÇºÜ¤»¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ù¤Ä¤ËÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡ª¡¡ÉÔ²÷¤Ê¤é¤ß¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤ÎÀ³ÊÅª¤Ë¤â´éÌÌÅª¤Ë¤â²Ã¹©¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ°Â¤À¤«¤é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡ª¡©¡ª¡¡É½¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ²Ã¹©¤·¤¿¤é²Ã¹©¡ª¡¡À°·Á¤·¤Æ¤ë¿Í¤ÏÀ°·Á¡ª¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤»¤¿¤é¥Ö¥¹¡ª¡¡¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¡¢¡Öºòº£¥ª¥ï¥Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¾Ð¡¡¤À¤«¤éÊÌ¤Ë¤³¤ì¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¡¤À¤«¤é²¿¡ª¡©¡©¡ª¡¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Ãæ°æ¤Ï24Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î»°ÂðÍ¥¼ù¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£1·î30Æü¡¢Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£