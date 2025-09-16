À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÎÎ¢¤Ç´Ú¹ñ¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¤¬¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥Ù¥ë¡É¤Î¼ºÂÖ¡¡¥«¥Ã¥×Àï³«ºÅ¤á¤°¤êÂçº®Íð¡Ä°ìÂÎ²¿¤¬¡©
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤¬³«ºÅÃæ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊKOVO¡Ë¤¬¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥Ù¥ë¤Î±¿±Ä¡É¤ÇÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ÎÈþ¿Í¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡¢ÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ËÊÑ¿È
KOVO¤Ï9·î13ÆüÌë12»þ¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥«¥Ã¥×Àï¡Ö2025Îï¿å¡Ê¥è¥¹¡Ë¡¦NHÇÀ¶¨¥«¥Ã¥×¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡ÊKOVO¥«¥Ã¥×¡Ë¡×ÃË»ÒÉôÌç¤ÎÁ´ÆüÄø¤ÎÁ´ÌÌÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«9»þ´Ö¸å¤Î14Æü¸áÁ°9»þ¡¢¡ÖËÜÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¤«¤é¾ò·ïÉÕ¤³«ºÅ¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆKOVO¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅ·ÑÂ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
FIVB¤¬Äó¼¨¤·¤¿¾ò·ï¤Ï4¤Ä¡£¡ÖÂç²ñ¤¬V¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°ÆüÄø¤äÀ®ÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¥«¥Ã¥×ÀïÍÑ¤Î¹ñºÝ°ÜÀÒÆ±°Õ½ñ¡ÊITC¡Ë¤ÏÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ä³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÖÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤ÎÆüÄø¤ÏµÞ¤¤ç½¤Àµ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¤«¤é¾·ÂÔ½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¤ÏÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥º¤¬Âç²ñÉÔ»²²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë3Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë3Áª¼ê¤¬Í½È÷¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î6Áª¼ê¤¬½Ð¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥ê¥Ù¥í¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³»²²Ã¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢KOVO¥«¥Ã¥×ÃË»ÒÉôÌç¤Ï¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¤È¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎÉÔ»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢6¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁûÆ°¾·¤¤¤¿KOVO¤Î¡È°Â°×¤ÊÈ½ÃÇ¡É
º®Íð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏKOVO¤Î¤º¤µ¤ó¤Ê½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£FIVB¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½ªÎ»¸å¡¢³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ï³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë3½µ´Ö°Ê¾å¤ÎµÙÍÜ´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ï9·î12Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«ºÅ¡£´Ú¹ñV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤Î³«Ëë¤â¡¢Åö½é¤Î10·î18Æü¤«¤é20Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢KOVO¤â¾åµ¤Îµ¬Äê¤Ï»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ã¥×Àï¤ò¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¶¯¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¡¢FIVB¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢13Æü¤Ë¤Ï¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÈOKÃùÃß¶ä¹Ô¡¦¥¦¥È¥á¥ó¤Î³«ËëÀï¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
KOVO¤ÏºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¤â³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥«¥Ã¥×Àï¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÁ³ÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È°Â°×¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤âÉÔËþÊ®½Ð
³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¡¢KOVO¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤È¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬³«ËëÁ°Æü¤Î12Æü¸á¸å¡¢FIVB¤«¤é¡Ö³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï½Ð¾ìÉÔ²Ä¡×¤È¤ÎÀµ¼°ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢¾õ¶·¤Ï°ìµ¤¤Ëº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¤È¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡È³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£Ï¢ÌÁ¤¬¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤ËFIVB¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¶ì¸À¡£ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖFIVB¤Îµ¬Â§¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤·¤Ã¤«¤êÁÂÄÌ¤·¡¢³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤Î½èÍý¤¬»ÄÇ°¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢KOVO¤ÏÏ¢ÌÁ¤Ï13Æü¿¼Ìë¤Î´ü¸Â¤Þ¤ÇFIVB¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢°ìÅÙ¤ÏÂç²ñÃæ»ß¤òÀë¸À¡£¤·¤«¤·¡¢14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆFIVB¤«¤é¾ò·ïÉÕ¤¾µÇ§¤¬²¼¤ê¡¢ºÆ³«¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ï½Ì¾®³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢KOVO¤Î¿®Íê¤ÏÂç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥Ù¥ë¤Î±¿±Ä¤¬ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤º®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·ÂÇ¤À¤±¤Ë¡¢ÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢KOVO¤Ï¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ëËÝ°Õ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡£Âç²ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£