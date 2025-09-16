「本当に描いてよかった」ワンオペ地獄を経験したママが語る未来｜二人育児のキロク#最終話【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』最終話をごらんください。

子どもたちが成長し、2人育児にも余裕が出てきたという、マキノさん。ワンオペが続いたり、へうくんのイヤイヤが激しくなったりするとイライラすることも…。そんな時は、一時保育などで心の余裕を保つようにしているそうです。

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

2人育児の不安や苦悩…。マキノさんの体験談から、共感したり救われたりした方もいるのではないでしょうか。



育児は時に孤独を感じることもありますが、悩みを抱えているのは自分一人ではないと思うと、少し気持ちがラクになることもありますよね。



ママが笑顔でいると、子どももうれしいもの…。自分を追い詰めてしまわないよう、周囲に頼ることも大切ですね。もし、周囲に孤独を抱えている人がいたら、地域や社会全体で手を差し伸べられたらいいですね。

記事作成: NAKAMA

（配信元: ママリ）