サンマルクカフェ、岡山県産ピオーネの秋スムージー登場 地元食材を贅沢に使用＆ゼリーで満足感プラス
【モデルプレス＝2025/09/16】サンマルクカフェでは、岡山県産ピオーネを使用した「岡山県産ピオーネスムージー」を9月19日（金）より期間限定で発売する。
季節ごとに旬の果実を使用したスムージーを展開しているサンマルクカフェから、この秋、新たにぶどうの一種であるピオーネを使用したスムージーが登場。
「岡山県産ピオーネスムージー」は、夏に限定販売したシャインマスカットの商品の人気をうけ、岡山県発祥のサンマルクカフェが地元の食材を使用して開発した一杯。
程よい甘みと芳醇な香りが特徴のピオーネを使用し、トッピングにピオーネを使ったゼリーをのせた。濃厚な味わいでありながらスッキリと飲み進められ、かつゼリーで満足感も得られる一品に仕上げた。鮮やかな紫色と、スムージーとゼリーが重なってできる美しいグラデーションもポイントだ。（modelpress編集部）
価格：690円（税込）
サイズ：Mサイズ
販売期間：9月19日（金）〜11月5日（水）
※予告なく販売を終了する場合がある
【Not Sponsored 記事】
