佐藤栞里、まだタモリに会ったことなく「どうにかしてMステに出るしかない」

モデル・タレントの佐藤栞里（35歳）が、9月14日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。まだタモリに会ったことがなく「どうにかしてMステに出るしかない」と語った。



佐藤栞里が「目黒のさんま祭」の話題から、まだ行ったことがないが、タモリがこの祭に行ったことがあるという噂を聞いたと話す。



佐藤は「私、タモリさんにお会いしたことがないんですね。今までこのお仕事をさせてもらってきて、お会いしたい人にはお会いできている。というか、夢が叶っているんですけれども、唯一、こうやってさ、芸能界でもうすごく、ずーっとトップとして君臨して走り続けてきた人の中で、タモリさんにお会いできてないっていうのは、なかなか。でもね、お会いできる機会もないんですよね。だから私がどうにかしてMステに出るしかないぐらいの、くらいお会いできない方なのかなって思うので、だからもしかしたら今年の『目黒のさんま祭り』にタモリさん、来る可能性もなきにしもあらずなので、ちょっとタモリさんを探しに初めて行ってみたいな、とかも思ったりした」と語った。