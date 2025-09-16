【ARSENIA64 AS001 M1A2エイブラムス】 2026年2月 発売予定 価格：12,100円 【ARSENIA64 AS002 新73式小型トラック】 2026年2月 発売予定 価格：6,600円

トミーテックは、ミニカー「ARSENIA64 AS001 M1A2エイブラムス」と「ARSENIA64 AS002 新73式小型トラック」をそれぞれ2026年2月に発売する。価格は「M1A2エイブラムス」が12,100円、「新73式小型トラック」が6,600円。

本製品は、アメリカ陸軍主力戦車である「M1A2エイブラムス」と、日本国自衛隊のワークホースとして、人員・装備の輸送や伝令、火器を懸架した偵察・斥候まで、あらゆる任務をこなす小型の汎用車両「新73式小型トラック」を、トミーテックの新たな1/64スケールのミリタリー・モデル・ブランド「ARSENIA64（アーセニア・シックス・フォー）」で商品化したもの。

「ARSENIA64」は、戦車からソフトスキンまであらゆるビークルを統一スケールで立体化し、ABS製ボディによる精密なディテールと、金属ウェイト・シャーシがもたらす重量感を備えており、塗装済み完成品としてそのまま飾るもよし、デカールの追加やウェザリングで仕上げを楽しむもよし。コレクションにもクラフトにも応えるブランドとなっている。

「ARSENIA64 AS001 M1A2エイブラムス」は、数あるM1バリエーションの中でも0年代に実戦運用されたM1A2の強化版、SEP=システム拡張型を1/64スケールで再現しており、CITV及び砲塔の旋回、主砲は可動する設計となっている。別パーツとして付属する車載機銃、延長バスルラック、ポリタンク、CIPパネルなどで更なるディテールアップも楽しめるほか、水転写デカールも付属している。

「ARSENIA64 AS002 新73式小型トラック」は、0年代に調達された通称“中期型”を再現しており、バンパーに埋め込まれたフォグランプやボンネット上のエアインテークが特徴である。付属の水転写デカールには多様に再現できる部隊・車両番号表示を収録し、好みの所属部隊・任務車両を設定した仕上げができるほか、同スケールで作られた一般車と並べて軍用車との違いも楽しむことができる。

「ARSENIA64 AS001 M1A2エイブラムス」

「ARSENIA64 AS002 新73式小型トラック」

仕様：塗装組立済みミニカー スケール：1/64スケール サイズ：全長 約155mm仕様：塗装組立済みミニカー スケール：1/64スケール サイズ：全長 約65mm

