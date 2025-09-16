俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３５話が１４日に放送され、世帯平均視聴率７・８％を記録したことが１６日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の９・２％から１・４ポイント減。個人視聴率は４・５％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３５話は「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」。定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通』。この内容を目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく。蔦重（横浜流星）は予想外な事態に複雑な気持ちになる…と展開した。

今回は松平信義役で落語家の林家正蔵が登場。バラエティーに富んだ出演者が話題となっている今作。正蔵の姿にネット上では「正蔵さんがべらぼうに出てる ドラマで見るの新鮮」「峰竜太 林家正蔵 林家三平 海老名三兄弟が出るの？」「豪華キャスト」「渋くなったなぁ」「海老名家がいっぱい 国分佐智子さんも出てた」などの声があがっっていた。