米ノースカロライナ州・シャーロット地域の公共交通機関システム（CATS）が、ライトレールの車内でウクライナ女性のイリーナ・ザルツカさん（23）が刺殺される瞬間を捉えた防犯カメラ映像を公開した。

【写真】〈ウクライナ人女性（23）無差別刺殺事件〉逮捕された34歳のホームレス男性デカルロス・ブラウン・ジュニア容疑者

ザルツカさんは、ロシアによるウクライナ侵攻から逃れるため、2022年に母や兄弟姉妹と共にアメリカへ移住していた。ザルツカさんの叔母は、寄付サイト『GoFundMe』にて、〈イリーナは戦争から逃れて安全を求め、新たなスタートを望んでアメリカにたどり着いたばかりだった。不幸にも、彼女の人生はあまりにも早く途絶えてしまった〉と哀悼の意を表した。

痛ましい事件が起きたのは、8月22日（現地時間、以下同）午後10時ごろ。シャーロットの中心部から南に2kmほど離れたイースト・ウェスト駅で発生した。通報を受けて警察が駆けつけると、駅のホームで刺し傷を負った状態のザルツカさんが発見され、その場で死亡を確認。居合わせた負傷者の1人であるデカルロス・ブラウン・ジュニア（34）が容疑者として逮捕された。

大手紙国際部記者が解説する。

「地元警察によりますと、ザルツカさんとブラウン容疑者には面識がなく、無差別殺人とみて捜査を進めているとのことです。当初、現地メディアは目撃者も少なく犯行現場の特定を急いでいると報じていましたが、その後、CATSがライトレールの車内で刺殺されるザルツカさんの防犯カメラ映像を公開。現地メディアやSNSを通じて拡散されると、全米で大きな注目を集めました」（大手紙国際部記者）

公開された「残忍な犯行」

公開された防犯カメラの映像 には、勤務先のピザ屋のTシャツを着用し、キャップを被ったザルツカさんがライトレールに乗り込む様子が撮影されていた。そのまま窓際の空席に座ると、イヤホンを装着した状態でスマホを操作していたが、およそ4分半後、1席後ろに座っていたブラウン容疑者が突然ポケットからナイフを取り出し、ザルツカさんの喉元を複数回刺した。

「ザルツカさんは一瞬、何が起きたか分からないといった様子でブラウン容疑者を見上げましたが、膝を胸の方に上げて手で顔を覆い、ブラウン容疑者を見上げていました。そして刺されてから数秒後に床に倒れたようです。

容疑者はその場からゆっくり離れると、血の付いたナイフを手に持ちながら車内をウロウロしていました。映像には、ナイフに付いた血痕が床に飛び散った様子も確認できます。

ライトレールが次の停車駅に到着するまで、しばらく時間がありました。その間 、ブラウン容疑者は血の付いたパーカーを脱いだあと、降車ドアの前に立って、ザルツカさんのいる方向をジッと見つめていたとのことです」（同前）

現地報道によると、ブラウン容疑者は事件当時ホームレスで精神的な疾患を抱えており、過去に14回の逮捕歴があったという。 2014年に強盗罪で逮捕された際は、5年間服役していたことも判明。2020年9月に出所するも、2021年2月に家族に暴行した罪で再逮捕。2022年7月にも家庭内トラブルで逮捕されていた。

事件の背景が明らかになるにつれて、国内では犯罪の取締りの強化を求める声が強まっている。シャーロット市長のヴィ・ライルズ氏は、自身のSNSで署名入りの文書を公開し、〈この事件は、裁判所と治安判事による悲劇的な失敗であったことが明らかになってきました〉 とコメント。再犯者に対する解決法や制度の見直しを強く求めた。

さらにはトランプ大統領もSNS『TRUTH』を通じて〈迅速に裁判を行い、死刑のみが宣告されるべきだ。他の選択肢などあり得ない！〉 と言及。全米が怒りに震えている。