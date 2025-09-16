³°¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤â¶Ã¤¯ÆÈÆÃ¤ÊÆüËÜ¤Î¿®Â÷ÀÇÀ©¡£³°¹ñ¿®Â÷¤òÁÈÀ®¤¹¤ëºÝ¤ËÎ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
³°¹ñ¿®Â÷¤È¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î½àµòË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¤ÇÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¿®Â÷¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÆüËÜµï½»¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿®Â÷ÀÇÀ©¤Ï½ô³°¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÆÈÆÃ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°¹ñÀìÌç²È¤¬ÁÈÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»×¤ï¤ÌÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎË¡Ì³¡¦ÀÇÌ³¤Î¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â³°¹ñ¿®Â÷¤È¤Ï¡©
³°¹ñ¿®Â÷¤È¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î½àµòË¡¤Ë´ð¤Å¤³°¹ñ¤ÇÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¿®Â÷¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤ä¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¡¼¥à¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬±ÑÊÆË¡·Ï½ô¹ñ¤Ë»ñ»º¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÉ¬¤º¸½ÃÏ¤ÎÀìÌç²È¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Â÷¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Êºâ»º´ÉÍý¤ä»ñ»º¾µ·Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿®Â÷ºâ»º¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ù¡¼¥È¤ò²óÈò¤Ç¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤ÏÀáÀÇ¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÙÍµÁØ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤ÎÍøÍÑ¤ÏÀÇÌ³¾åÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿®Â÷Åö»ö¼Ô¤ËÆüËÜµï½»¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÂÐºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½êÆÀÀÇ¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢½»½ê¤äµï½ê¤ò´ð½à¤È¤·¤¿²ÝÀÇÂÎ·Ï¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Â÷²ÝÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶Ë¤á¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎË¡Ì³¡¦ÀÇÌ³¤Î¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³µ´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿®Â÷¤ÎÎ±°ÕÅÀ
¢¡Ë¡Ì³¾å¤Î¼è°·¤¤
ÆüËÜ¤Ï¡¢¿®Â÷¤Î½àµòË¡¤ä¾µÇ§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ï¡¼¥°¾òÌó¤òÈã½Ú¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÂ§Ë¡¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÄÌÂ§Ë¡¡×¡Ë¤Ë¤â¿®Â÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀÊ¸µ¬Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤Î½àµòË¡¤Ï²ò¼á¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÄÌÂ§Ë¡¤ÎÎ©Ë¡Ã´Åö¼Ô¤Î¸«²ò¤äÈ½Îã¡ÊÃÎºâ¹âÈ½Ê¿À®24Ç¯2·î14Æü¡Ë¤ª¤è¤Ó³ØÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿®Â÷·ÀÌó¤ÎÀ®Î©¡¦Í¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡Î§¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¹ç°Õ¤Ç½àµòË¡¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ÎË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇÌ©ÀÜ´Ø·¸ÃÏË¡¤Ë¤è¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄÌÂ§Ë¡7¾ò¡Ë¡£
ÄÌ¾ï¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤Ç¤Ï·ÀÌó¾åÌÀ³Î¤Ë½àµòË¡¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½àµòË¡¤ÎÁªÂò¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½àµòË¡¾åÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¿®Â÷¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÄÌÂ§Ë¡¤Ë´ð¤Å¤Í¸ú¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³°¹ñË¡¾å¤ÎÍ¸úÀ³ÎÇ§¤Ï¸½ÃÏÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÇÌ³¾å¤âÆ±ÍÍ¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÀÇÌ³¾å¤Î¼è°·¤¤
1. ÆüËÜ¤Î¿®Â÷¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÀÇ
¿®Â÷¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÎà·¿¤ËÊ¬¤±¤Æ²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±»ö¿®Â÷¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼õ±×¼Ô²ÝÀÇ¿®Â÷¤È¼õ±×¼Ô¤ÎÂ¸¤·¤Ê¤¤¿®Â÷¤¬¼ç¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î²ÝÀÇ´Ø·¸¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¼Â¼Á¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ±×¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤ò¸½¤ËÍ¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÇÌ³¾å¡¢¼õÂ÷¼Ô¤ÏÌ¾µÁ¾å·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¿®Â÷ºâ»º¤Î½êÍ¼Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ±×¼Ô¤¬·ÐºÑÅª¼Â¼Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¿®Â÷ºâ»º¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë»ñ»º¡¦ÉéºÄ¡¦¼ý±×µÚ¤ÓÈñÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼õ±×¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê½êÆÀÀÇË¡13¾ò1¹à¡Ë¡£
Å¬Àµ¤ÊÂÐ²Á¤òÉéÃ´¤»¤º¤Ë¿®Â÷¼õ±×¼Ô¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼õ±×¼Ô¤Ï¡¢¿®Â÷¸úÎÏÈ¯À¸»þ¤Ë¡¢¿®Â÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ò°ÑÂ÷¼Ô¤«¤éÂ£Í¿¡¦°äÂ£¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡9¾ò¤Î2Âè1¹à¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±»ö¿®Â÷¤Î¾ì¹ç¡¢¼õ±×¼Ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼õ±×¼Ô²ÝÀÇ¸¶Â§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼õ±×¼ÔÅù¤¬ºß¤·¤Ê¤¤¿®Â÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼õÂ÷¼Ô¤ËË¡¿ÍÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊË¡¿ÍÀÇË¡4¾ò¤Î2Âè1¹à¡Ë¡£
¼õ±×¼ÔÅù¤¬Â¸¤·¤Ê¤¤¿®Â÷¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ÍèÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Â¹¤Ëºâ»º¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤ë¿®Â÷¤òÀßÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ±×¼Ô¤¬¸½ºßÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿®Â÷¤ò¤¤¤¤¡¢¼õÂ÷¼Ô¤Ë¤ÏÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ²ÝÀÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡Ë¡Ê½êÆÀÀÇË¡6¾ò¤Î3Âè7¹à¡Ë¡¢°ÑÂ÷¼Ô¤Ë¤Ï¼õÂ÷Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ£Í¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ÑÂ÷¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤·¾ùÅÏ½êÆÀ¡Ê½êÆÀÀÇË¡59¾ò¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÍèÂ¸ºß¤¹¤ë¼õ±×¼ÔÅù¤È¤Ê¤ë¼Ô¤¬¡¢°ÑÂ÷¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡9¾ò¤Î4Âè1¹à¡Ë¡¢´û¤Ë»ÙÊ§ºÑ¤ß¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤Ï¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ±×¼ÔÅù¤¬Â¸¤·¤Ê¤¤¿®Â÷¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¹µ½ü¤äÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ±×¼ÔÅù¤ÎÂ¸¤·¤Ê¤¤¿®Â÷¤Î¾ì¹ç¡¢ÀßÄê»þ¤Ë¼õÂ÷¼ÔË¡¿Í¤ËÂ£Í¿¤·¤¿¤È¤ÆË¡¿ÍÀÇ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó²ÝÀÇ¤¬ÁêÂ³¡¢Â£Í¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤ê±ä¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ê¤·¾ùÅÏ²ÝÀÇ¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ±×¼ÔÅù¤¬Â¸¤·¤Ê¤¤¿®Â÷¤Ø¤Î²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢À¤Âå¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÁÅÀÇ²óÈò¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾Íè¤Î¼õ±×¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÂØ²ÝÀÇ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁêÂ³¡¦Â£Í¿¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²áÂç¤Ê²ÝÀÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2. ³°¹ñ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¿®Â÷¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÀÇ
ÊÆ¹ñ¤ÎÌ±»ö¿®Â÷¤Ï¡¢¿®Â÷´ü´ÖÃæ¡¢¿®Â÷¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÍø±×¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿®Â÷¤ËÂÐ¤·²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢¼õ±×¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¡¢¼õ±×¼Ô¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼õ±×¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼õ±×¼Ô¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Â÷¤Ø¤Îºâ»º¾ùÅÏ¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç¤Î°ÑÂ÷¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ß¤Ê¤·¼Â¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢°ÑÂ÷¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ç°ÑÂ÷¼Ô¤¬¾ùÅÏ¤ò¤·¤Æ¿®Â÷¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ÑÂ÷¼Ô¤¬¡¢¿®Â÷¤Îºâ»º¤Î¸µËÜ¡¢¼ý±×Ëô¤Ï¤½¤ÎÁÐÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»ÙÇÛ¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ê¥°¥é¥ó¥¿¡¼¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¿®Â÷¤ËÂÐ¤·²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÑÂ÷¼Ô¤Ë½êÆÀÀÇ¡¦°ä»ºÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÂ¾¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤â¤½¤ì¤¾¤ìÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Â÷¤ÎÀßÄêÅù¤Ë¤«¤«¤ëÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇµÚ¤Ó¼õ±×¼Ô¤È¤·¤Æ²¿¤é¸½¼ÂÅª¤Ê·ÐºÑÅªÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¼õ±×¼Ô²ÝÀÇ¿®Â÷¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î¿®Â÷²ÝÀÇ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤êÆÃ°Û¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¿®Â÷²ÝÀÇ¤ÎÁê°ã¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç³°¹ñ¿®Â÷¤Î¼è°·¤¤¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ³°¹ñ¿®Â÷¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÇÌ³¾å¤Î¼è°·¤¤
ÁÅÀÇË¡¸ÇÍ¤Î³µÇ°¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÅÀÇË¡¤¬ÍÑ¤¤¤ë³µÇ°¤Ï¡¢»äË¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë°ÕÌ£¤ÈÆ±°ì¤Ë²ò¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦Åý°ìÀâ¤¬¡¢È½Îã¡¦ÄÌÀâ¡¦¼ÂÌ³Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñË¡¤Î³µÇ°¤¬ÆüËÜ¤ÎÁÅÀÇË¡¾å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢³°¹ñ¿®Â÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÀµÌÌ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤¿È½Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀâ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤â¤µ¤ì¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£Ë¡¤òÀßÎ©½àµòË¡¤È¤¹¤ëLimited Partnership¤ÎË¡¿Í³ºÅöÀ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÁÈ¿¥ÂÎ¤¬ÁÅÀÇË¡¤ÎË¡¿Í¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î²ÝÀÇ¸¢¤¬µÚ¤ÖÈÏ°Ï¤ò·è¤¹¤ëÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡Åö³ºÁÈ¿¥ÂÎ¤Ë·¸¤ëÀßÎ©º¬µòË¡Îá¤Îµ¬Äê¤ÎÊ¸¸À¤äË¡À©¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡¢Åö³ºÁÈ¿¥ÂÎ¤¬Åö³º³°¹ñ¤ÎË¡Îá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜË¡¾å¤ÎË¡¿Í¤ËÁêÅö¤¹¤ëË¡ÅªÃÏ°Ì¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¢Åö³ºÁÈ¿¥ÂÎ¤ÎÀßÎ©º¬µòË¡Îá¤Îµ¬Äê¤ÎÆâÍÆ¤ä¼ñ»ÝÅù¤«¤é¡¢Åö³ºÁÈ¿¥ÂÎ¤¬¸¢ÍøµÁÌ³¤Îµ¢Â°¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½·è¡ÊºÇÈ½Ê¿À®27Ç¯7·î17Æü¡ËÅù¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³°¹ñË¡¤ò½àµòË¡¤È¤¹¤ë³°¹ñ¿®Â÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö³º½àµòË¡¤Ë¤è¤ë¿®Â÷¤Î³µÇ°¡¦»ÅÁÈ¤ß¤ÏÍý²ò¤·¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿®Â÷Ë¡¤Î³µÇ°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁÅÀÇË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿®Â÷¤ÎÀÇÌ³¾å¤Î¼è°·¤¤¤òÀµÌÌ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤¿È½Îã¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤â³°¹ñ¿®Â÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ºß¤ÎÀÇÀ©¡¦È½Îã¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î´õË¾¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯³è¤«¤¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀìÌç²È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µÕ¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë³°¹ñ¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤ëÀìÌç²È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÍÍê¼Ô¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤Ê»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤È³°¹ñ¿®Â÷¤òÁÈÀ®¤¹¤ëÂ¦¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ò°æ ¤Ò¤È¤ß
¥·¥Æ¥£¥æ¡¼¥ïË¡Î§»öÌ³½ê