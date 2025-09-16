内閣府「高齢社会白書」によると、7割以上の高齢者が「自宅で介護を受けたい」と答えました。介護施設に対する独特な雰囲気のイメージからか、まだまだ自宅介護を望む人が多いようです。ただし、自分の都合だけを考えると、家族関係に致命的な亀裂を生んでしまう危険性があります。介護施設での勤務経験もある株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが、とある親子の事例をもとに解説します。

「老人ホーム・介護施設」の実態

高齢者向け老人ホームの利用者は年々増加傾向にあります。厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」によると、もっとも利用者が多いのは特別養護老人ホーム（約64万人）で、有料老人ホーム（約61万人）、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住・約28万人）と続きます。

まず特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者が生活できるよう「食事」や「入浴」「排せつ」など身の回り全般にわたるサポートを提供している施設です。24時間スタッフが施設に在中しているため、安心して過ごすことができます。一般的に居室にはキッチンや浴室は設置されていません。また、社会福祉法人などが運営している公共性の強い施設です。

次に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）は、特別養護老人ホームやグループホームとは違い、要介護認定を受けていない自立した人も入居が可能です。そのため行動の制限がなく自由に日常生活を送ることができる施設も多く、なかには老人ホームから会社へ出社している人もいます。また、茶道や華道などレクリエーションが充実している施設も多いようです。

最後にグループホーム（認知症対応型共同生活介護）は、認知症を患っている要支援2以上の高齢者（認知症含む）が利用できる施設です。こちらの施設もスタッフが24時間在中しており、主に介護が必要な人が利用しています。主なサービス内容は、利用者の健康管理や介護、生活支援です。

とはいえ、実際には「自宅で介護を受けたい」と考えている人も多いようで、内閣府「高齢社会白書」によると、介護を受けたい場所として「自宅」と答えた人は73.5％にものぼりました。

要介護も「施設には入りたくない」とゴネる80歳男性

月約17万円の年金で暮らす吉岡茂さん（仮名・80歳）は、自宅で転倒したことをきっかけに介護が必要となりました。そこで、近くに住んでいた未婚の長女・明子さん（仮名・55歳）に自身の介護を依頼します。

当初、明子さんは働きながら介護に通うのは難しいと、父に特別養護老人ホーム（特養）への入居を提案しました。

しかし、茂さんは「父さんを見捨てるのか……？」とこれを拒否します。

明子さんは寂しそうな父の声と表情に罪悪感を抱き、仕方なく在宅での介護を決断したのでした。

最初は有休や介護休暇を利用しながら、なんとか仕事と介護を両立させようと頑張っていた明子さん。しかし、徐々に心身が疲弊していきます。少しでも自身の負担を減らそうと、ヘルパーやデイサービスの利用を提案するも、茂さんは「他人に世話されたくない」と頑なです。明子さんは睡眠不足とストレスで体調を崩しつつも、父を支えるため奮闘し続けます。

そんな生活が1年ほど続いたある日、明子さんは過労で倒れて入院することになりました。

これまで介護のために有休を消化していたにもかかわらず、さらに長期間の休養を余儀なくされた明子さん。

「これ以上自分がいても会社に迷惑をかけるだけでは……」との思いに苛まれた結果、断腸の思いで退職を決意しました。

上司からは「介護サービスを利用すれば退職しなくてもいいんじゃないか？」と慰留されましたが、茂さんが他人の介護を頑なに拒むためそれもかないません。

父親のひと言で我慢の限界に

退職後、実家へと戻った明子さん。茂さんは「また娘と一緒に暮らせる」と大喜びです。

数ヵ月は献身的に介護していた明子さんでしたが、社会とは隔絶され、また貯金を切り崩す生活が続くなか、徐々に精神がすり減っていきました。

そしてついに、明子さんは我慢の限界を迎えます。

洗濯物を干しに外へ出ていた明子さんに対して、何度も「お〜い明子」と呼ぶ茂さん。

明子さんが「ちょっと待ってこれが終わってから」と告げると、茂さんが「なんのためにお前がいるんだ！ 父さんの介護が最優先だろ！」と怒鳴ったのでした。

娘に謝罪も、時すでに遅し…茂さんのその後

感謝もなく自分の都合だけを押し付けてくる父に対して、怒りと絶望に襲われた明子さん。その日の夜、寝息を立てる茂さんの枕元に「私はもう無理です。あとは自分で何とかしてください」という書置を残して、実家を後にしました。

翌日、茂さんがいつものように明子さんを呼びますが、一切反応がありません。そして、枕元にある明子さんの書置を発見します。

「なんで……そんな、おい明子。明子！」

茂さんは何度も叫びますが、当然明子さんは現れません。

ようやく事の深刻さに気付いた茂さんは、自身のわがままが娘の人生を奪ってしまったと反省。荷物を取りに戻った明子さんに心から謝罪し、自ら介護施設への入居を希望したのでした。

介護離職は“百害あって一利なし”…行政のサービスを活用して

今回の事例のように、介護施設やヘルパーなどの介護サービスを利用することを頑なに拒否する人は意外と多いです。その結果、ネグレクトや虐待、家族が体調を崩す結果に繋がることも少なくありません。

このような家族の負担を軽減するため、介護に関する補助金にはさまざまなものがあります。下記に一部を紹介しますので、活用できそうなものがないかチェックしてみましょう。

■介護手当（家族介護慰労金）

介護手当は、在宅介護中の家族に対して支払われる手当です。主に自治体によって支給されます。自治体によって要件や支給金額は異なりますが、およそ年間10万円程度です。

■福祉用具購入費

福祉用具購入費は、車いす、特殊寝台、手すりなどの貸与や購入に要した費用に対してかかった費用の9割（所得によって7〜8割）が給付されます。

■高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護サービスを利用した際に月々の利用者負担額の合計額が規定の上限額を超えた場合に超過分が支給される制度です。

■高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は世帯単位で、医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じた場合に負担額が軽減される制度です。

■居宅介護住宅改修費

居宅介護住宅改修費は、手すりの取付け、段差の解消などにかかった費用の9割（所得によって7〜8割）が給付されます。支給限度基準額は20万円です。

親子の「その後」

特養に入居した茂さんは最初こそ不機嫌でしたが、丁寧なスタッフの介護もあり少しずつ笑顔が見られるようになりました。今では穏やかで落ち着いた日々を送っています。

一方、明子さんは失業給付を申請しました。また、自治体独自の制度も活用しながらパートタイムではありますが再スタートを切り、心身の状態を整えながら徐々に余裕を取り戻しています。

今回のケースでは父親から介護を求められた社会人の娘さんが有給や介護休暇を利用し、離職をせずに介護を続けようとしました。しかし、各種サービス・保険を利用しない介護には限界があります。

親子どちらかに介護保険制度に関する知識があれば、違った結果になったかもしれません。

親のために仕事を辞めて介護をすることは親孝行ですが、離職により収入がなくなってしまい、将来の年金も減ってしまいます。

再就職しようとしても、離職前のような収入を得ることが難しい場合もあります。できる限り離職をせずにさまざまな制度やサービスを活用するようにしましょう。

介護について情報が必要な場合には地域包括支援センターや近くの介護事業所へ相談してみてください。1人で悩みを抱え込まず、くれぐれも周囲に助力を求めましょう。

武田 拓也

株式会社FAMORE

代表取締役