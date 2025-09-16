¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¡3ÀïÏ¢È¯53¹æ¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç4ËÜº¹¤Ä¤±¤ë¡¡³°³Ñ¥Ü¡¼¥ëµå°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤à¾×·âÃÆ¤ËÅ¨ÃÏÁûÁ³
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç3ÀïÏ¢È¯¤Î53¹æ¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç2°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë4ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬2ÈÖ¡¢3ÈÖ¤ËÊÂ¤Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÂÐºö¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿µß±çº¸ÏÓ¥Ð¥ó¥À¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ±¦Åê¼ê¤ÎÂÇÎ¨.240¤ËÂÐ¤·¡¢º¸Åê¼ê¤«¤é¤Ï.250¤È¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÀïÏ¢È¯Ãæ¤ÎÀä¹¥Ä´ÃË¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³Ñ¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÖÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î°ìÈ¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸Åê¼ê¤«¤é¤Îº£µ¨ËÜÎÝÂÇ¤Ï22ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï1972Ç¯¤Ë¥Ë¥«¥é¥°¥¢ÃÏ¿Ì¤Îµß±ç³èÆ°¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢Åë¾èµ¡¤ÎÄÆÍî¤ÇÉÔÎ¸¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¤µ¤ó¤ò¾Î¤¨ÆÀ¤ë¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥Ç¡¼¡×¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤¬¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ21¤òÉÕ¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï49¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢10»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9Æü¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç50¹æ¡£13¡¢14Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï51¡¢52¹æ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£