女優の小池栄子（44）が15日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）にゲスト出演。かつて出演した人気番組を振り返った。

この日は俳優の向井理、早乙女太一とともにゲスト出演した小池。3人が登場すると、いつになく華やかなスタジオの雰囲気に、番組MCのお笑いタレント・なるみは「（それ）にしても豪華！」と感激。「ナインティナイン」岡村隆史は「いやでも本当にもう…小池栄子さんなんか昔」と切り出し、一瞬「これ言うてもええのかな」とためらいを見せた。

そして「一緒にプロレスやった仲ですけどね」と打ち明けると、小池は目を見開きながら「いや、ホントに。感謝してますよ」と告白。岡村から「覚えてます？」と聞かれると、小池は「もちろんですよ」とキッパリ。グラビアアイドル時代に出演した、フジテレビのバラエティー「めちゃ×2イケてるッ!」の人気コーナー「めちゃ日本女子プロレス」での手応えを振り返った。

これを受けて、なるみが「われわれはまだその感じをうっすら覚えてるけど、もう今の若い人たちはすっかり大女優」と小池のイメージの変化を語ると、岡村も「そうなのよ、打ち消していってはるから」と同意。しかし小池は「結果プロレスラーと結婚してるわけですから」と、2007年に坂田亘氏と結婚したことに触れ、「うちの旦那は今でもアレ褒めてくれますもん。技をよく頑張ったって」と語っていた。