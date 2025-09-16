¡Úµ¤¾Ý¡Û16Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¡¡ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯²¬»³¤Ï35ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¤Ç±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤â¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¡¢ÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯²¬»³¤Ï35ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
17Æü¤ÎÆüÃæ¤â¡¢À²¤ì´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°ú¤Â³¤Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤Ï°ìÉô¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï±è´ßÉô¤Ç25ÅÙ°Ê¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢34ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£