¡ÚÂ®Êó¡Û³°¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬¿¦Ì³¼ÁÌäÃæ¤ËÆ¨Áö¡¡ÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤Ë¤Ï4¿Í¤¬¾è¤ê¡¢¤¦¤Á1¿Í¤¬Æ¨ÁöÃæ¡¡·Ù»¡¤¬¹ÔÊýÄÉ¤¦¡Ê»³·Á»Ô¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÃË1¿Í¤¬¿¦Ì³¼ÁÌäÃæ¤ËÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Ë¤Ï4¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«3¿Í¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1¿Í¤¬Æ¨Áö¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢»³·Á»ÔÉ½Â¢²¦ÃÏÆâ¡¢ÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î»³·Á¾å»³¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£
16Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢·Ù»¡´±¤¬ÉÔ¿³¤Ê¼ÖÎ¾¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢·Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÃË1¿Í¤¬Áö¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡Ö°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢ºßÂðÃæ¤Ç¤â¸¼´Ø¡¦Áë¤ò»Ü¾û¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ãó¼Ö¼ÖÎ¾¤Î»Ü¾û¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£