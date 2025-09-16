山形県と秋田県にまたがる鳥海山できのうから遭難していた男性と小学生２人について、さきほど、男性と小学生の女の子が捜索隊と共に下山しました。小学生の男の子は体力を消耗しているためヘリコプターで病院に搬送されたということです。

【写真を見る】【速報】鳥海山で遭難した3人が下山 男性・女児にケガなしの模様 ヘリで病院搬送の男児は衰弱もケガなし（山形・酒田署）



遭難していたのは東京都江東区の男性（３２）と、山形県酒田市の小学生のおい（９）とめい（１２）のあわせて３人です。

３人はきのうの朝から、ほかの親族とあわせて５人で秋田県側から山に入っていました。５人は山頂まで登り、その後別れて下山していたところ連絡がつかなくなり、親族が通報しました。

警察がけさから捜索を行ったところ登山道にいる３人を発見し合流したということです。

男性と小学生の女の子はさきほど捜索隊と共に下山しましたが（ブルーシートで囲まれた状態）、男の子は体力を消耗していて、ヘリコプターで病院に運ばれました。３人にけがはなく、命に別状はないということです。

警察によりますと３人は下山中に濃い霧に包まれ道に迷ったと話しているということです。