◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子棒高跳び決勝が15日のイブニングセッションに行われ、デュプランティス選手(スウェーデン)が6m30の世界新記録で3連覇を達成。国立競技場に集まったおよそ5万人を魅了しました。

デュプランティス選手は最初の試技から6m15の高さまでノーミスで成功させ、金メダルを確定。6m10の高さを飛んだ際には、野球ファンで知られることもあり、イチローさんの打席に入るポーズを披露する様子もありました。

その後、自身が持つ世界記録を1センチ高い6m30にチャレンジし、2回連続失敗。それでも直前まで争っていた2位のカラリス選手(ギリシャ)がハンディファンで風を送るなど、ライバルもサポート。

他のトラック種目なども全て終えて、全ての視線がデュプランティス選手に集まる中、3回目の試技でバーが揺れながらも成功させました。

新たな歴史がつくられ国立競技場の人たちが総立ちとなり、カラリス選手らライバルたちも興奮気味に抱擁し、盛大に祝福。そしてデュプランティス選手は、ホームストレートとバックストレートに挨拶したのちに、スタンドへ。パートナーの女性とキスを交わし、スタジアムはさらなる熱気に包まれました。

日本の国立競技場で誕生した世界新記録。SNSでは「大会を盛り上げるのも上手いよなあ」「最高の千両役者」「棒高跳の伝説と野球愛が合体して最高すぎる」「イチローのルーティン披露したりで、こんなん好きになるに決まってるやん」「我がことのように嬉しそうに祝うライバル選手たちが尊すぎる」「スポーツマンシップが素晴らしいね」など大いに盛り上がりました。