MISIA、ジャズ×ファンクで魅せたスペシャルステージ 来年『星空のライヴ XIII』開催もサプライズ発表
MISIAが、自身の代表曲をジャズアレンジで届けるライブシリーズ『MISIA SOUL JAZZ』の最新公演『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』を東京・NHKホールで開催した。昨年の山梨・河口湖ステラシアター以来となる本シリーズは、世界的トランぺッター・黒田卓也を中心とするスペシャルバンドを迎え、昼夜2回公演で約7000人を動員した。
【ライブ写真】スペシャルアレンジのパフォーマンスで魅了するMISIA
開演前には、舞台俳優の斎藤瑠希がフロントアクトとして登場し、「My Favorite Things」を披露。会場を華やかに彩ったあと、ゴールドの仮面をつけたMISIAが「CASSA LATTE」でステージに登場。楽曲の終わりに仮面を外すと、客席からは大きな歓声があがった。
MCではバンドメンバーを紹介しつつ、ライブ初披露となった「SERENDIPITY」や、米倉利紀が手がけた「LOVED」を披露。ロマンティックなムードを醸し出すと、続く「めくばせのブルース」では観客とのコールアンドレスポンスも交え、会場は一体感に包まれた。
本編終盤では、5月28日にリリースされたアルバム『LOVE NEVER DIES』から、表題曲「LOVE NEVER DIES」と、湖池屋ポテトチップスCMソング「明日晴れるといいな」を連続で披露。特別アレンジによるパフォーマンスで締めくくられた。
アンコールでは「It's just love」「Everything」をジャズアレンジで歌い上げ、優しく温かな空気の中でライブは終演。さらにMCでは、来年に全国アリーナツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』が開催されることもサプライズで発表された。公演は来年1月から5月にかけて行われ、詳細は後日アナウンスされる。
