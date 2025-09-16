【ファミマ】「ファミチキ あげあげ祭」がスタート! 限定グッズがアツすぎる
ファミリーマートは9月16日から「ファミチキ あげあげ祭」を開催。「ファミチキ」か「ファミチキレッド」を購入すると50円割引券がプレゼントされる。さらに「ファミチキ」か「ファミチキレッド」購入毎にファミペイ内に貯まるスタンプを使用すると抽選でオリジナルファミチキグッズが当たる。
「ファミチキ あげあげ祭」を開催!
○「ファミチキ」「ファミチキレッド」購入でクーポンもらえる・グッズが当たる
ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」は2006年発売、実は一度もレシピを変えていないという。変わらぬ美味しさが支持され、累計販売数は7月に24億食を突破。そこで"愛してくれた感謝を込めて"「ファミチキ あげあげ祭」と題し、9月16日〜10月6日の間「ファミチキ」か「ファミチキレッド」を購入するとレジ横ケース内の揚げ物・焼きとり・お惣菜商品に使える50円割引券がレシート上に発券される。
50円割引券イメージ。対象商品を購入したレシートに印字されているので、間違えて捨てないように注意!
さらに、「ファミチキ」か「ファミチキレッド」購入時にファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンすると、1個につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプの数に応じて、抽選でファミチキグッズが当たる。
○【スタンプ1個】ファミチキ ピンバッジ(当選人数200人)
ファミチキを食べようとする幸せな瞬間をそのままピンバッジにしたデザイン。好きな場所にさりげなくつけることで"ファミチキ愛"をアピールできる。
「ファミチキ ピンバッジ」
○【スタンプ1個】ファミチキ ランチBOX(当選人数100人)
サンドイッチやおむすびなど軽食を入れるのにぴったりなファミチキデザインのランチボックス。使用後は折りたためるのも便利！食品だけでなく小物入れとしても使える。
「ファミチキ ランチBOX」
使用後は折りたため、スリムになる
○【スタンプ３個】ファミチキ イヤリング(当選人数100人)
耳元でファミチキが揺れる!?「なんでファミチキつけてるの!?」と大注目間違いなしのイヤリング。「ファミチキ」と「ファミチキレッド」が1つずつなのもこだわり。
「ファミチキ イヤリング」
絶妙に目立つサイズ感！
○【スタンプ３個】ファミチキ すね当て＆ソックス(当選人数100人)
ファミチキが袋の中に入っている様子を自分のすねで再現!? スポーツをする時に使用するというよりは、ファッションとして楽しみたい。「今日実はファミチキ履いていて……」とソックスをめくれば、その場は大盛り上がり!
「ファミチキ すね当て＆ソックス」
本来のすねあての用途として使うより、チラ見せして歩いたり、「ファミチキ履いてるんだ」とめくって見せたりしたい
○【スタンプ5個】ファミチキ キャリーバッグ(当選人数3人)
どデカいファミチキを持ち運んでいるかのような、ユニークなデザインで目立ちまくるキャリーバッグ。旅行先・出張先で二度見されるかも?
「ファミチキ キャリーバッグ」
○【スタンプ1個】ファミチキ/ファミチキ レッド100円引きファミペイクーポン(当選人数40,000人)
「ファミチキ」か「ファミチキ レッド」が100円引きになるクーポン券が当たる。
100円引きなら更にオトクにファミチキが楽しめる
○ファミマオンラインで購入可能な限定グッズも
クーポンやグッズの他に、ファミマオンラインで購入できるファミチキグッズも新登場する。
一つ目は「ファミチキお楽しみ袋」(3,000円)。ファミチキデザインのミニトート・クッション・キーホルダー・メモ帳に加え、ファミリーマート店舗で使える総額3,000円相当のクーポンが入っているかなりオトクなセットだ。
「ファミチキ お楽しみ袋」/【抽選期間】2025年9月16日10:00〜2025年9月28日 23:59 【お渡し予定】2025年11月頃
二つ目は「ファミチキ × サンリオキャラクターズ第2弾」(各2,480円)。今年3月の第一弾も人気が高く、今回は第二弾となる。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」「ウサハナ」がファミリーマートのユニフォームを着用しており、付属のファミチキの袋をイメージしたポーチの中に収まる。
「ファミチキ × サンリオキャラクターズ第2弾」/ 【予約期間】2025年9月16日10:00〜2025年10月6日23:59 【お渡し日】2026年2月頃
三つ目はハンドメイドラグで人気の「MIYOSHI RUG(ミヨシラグ)」とコラボした「ファミチキ×MIYOSHI RUGルームシューズ」(7,700円)。ファミチキっぽい本体にロゴ入りのデザインがかわいい。ファミチキの袋をイメージした専用のポーチ付き。
「ファミチキ×MIYOSHI RUGルームシューズ」/【予約期間】2025年9月23日10:00〜2025年10月6日23:59 【お渡し日】2026年1月頃
最後は「ファミチキ モバイルバッテリー」(3,980円)。ファミリーマートで販売されているモバイルバッテリーをファミチキデザインに変更したもので、バッテリー本体にファミチキのデザインのシリコンカバーがついている。こちらもファミチキの袋をイメージした専用ポーチ付き。
「ファミチキ モバイルバッテリー」/【予約期間】2025年9月23日10:00〜2025年10月6日23:59 【お渡し日】2025年12月12日〜2025年12月18日
黄色と白のストライプ柄に赤をアクセントに使用したファミチキデザインはどこか心を躍らせる。ファミチキファンの皆様はこの機会にファミチキを存分に楽しみ、そして限定グッズを当ててほしい。
