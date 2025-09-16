ROIROM本多大夢＆浜川路己、初の単独公演決定 有明アリーナにて開催【コメント】
【モデルプレス＝2025/09/16】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）が、グループ初の単独公演「ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7」を11月23日に有明アリーナで開催することが決定した。
【写真】涙を流した思い出のレッスン場で踊るROIROM
5月に結成を発表した2人。デビュー直後から雑誌・CM・音楽番組などで大きな話題を呼び、cHaRm（ファンの呼称）と共に確実に歩みを進めてきた彼らが、結成半年にして有明アリーナでの初単独公演に挑む。本公演では、ROIROMの2人が“オリジナル楽曲”に心を込めて、cHaRmの前で初パフォーマンスを披露。さらに、彼らのこの半年の軌跡を追いかけた映像や、ROIROMの素顔が垣間見えるトークブロックなど、まさに「cHaRmと共に創り上げる」特別なデビューショーケースとなる。
開催決定にあたり、本多は「一生忘れられない時間を用意します！！cHaRmと会える最初のステージ！楽しみにしててね！」とコメント。浜川は「cHaRmのみんなと一緒にデビューの瞬間を迎えられるのが、本当に嬉しいです。楽しみにしていてください！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
公演名：「ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7」（ヨミ：ロイロムデビューショーケース ディアーチャーム プレゼンテッドバイ ビートアックスボリュームセブン）
開催日時：2025年11月23日（日） 開場18：00／開演19：00（予定）
会場：有明アリーナ
出演：ROIROM
【Not Sponsored 記事】
◆ROIROM、初の単独公演決定
◆公演概要
【Not Sponsored 記事】