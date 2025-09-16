&TEAM×aoen、音楽フェス「BEAT AX VOL.7」出演決定 2日間有明アリーナにて実施
【モデルプレス＝2025/09/16】日本テレビが贈る音楽フェス「BEAT AX VOL.7」が、11月22日、24日に有明アリーナにて開催決定。グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）と新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）がタッグを組み、スペシャルライブイベントを実施する。
日本テレビが贈る音楽フェス「BEAT AX」は、これまでに延べ8万人以上を動員してきた大型イベント。第7弾となる今回は、&TEAMとaoenがタッグを組み、これまでの代表曲からこの日のために用意された特別ステージまで、一夜限りのパフォーマンスを余すことなく披露する。
さらに本公演は、単なるライブにとどまらず、両グループの出発点である「＆AUDITION -The Howling-」や「応援-HIGH〜夢のスタートライン〜」のオーディション映像を交え、デビューまでの道のりを追体験できるストーリー仕立ての構成に。ファンが彼らと歩んできた軌跡を“ライブで再び体感できる”仕掛けが散りばめられている。
10月に韓国デビューすることを電撃発表し、日本から世界への一歩を踏み出す&TEAMと、6月にデビューしたaoenが、音楽と物語でひとつになる。「BEAT AX」だからこそ実現できる、壮大な音楽ライブとオーディション追体験が融合された奇跡の2日間が幕を開ける。（modelpress編集部）
BEAT AX VOL.1に出演させていただいてからこうしてVOL.7にも呼んでいただき感謝の気持ちでいっぱいです。韓国デビューが決まり、日本から世界への新たな一歩を踏み出す今、さらに成長した僕たちの姿をこのステージでお見せしたいと思います。aoenの皆さんとの息の合ったステージもぜひ楽しみにしていてください！
錚々たる先輩方が出演してきたBEAT AXに僕たちaoenも出演させていただくことができて本当に光栄です。aoenならではのエネルギッシュなダンスパフォーマンスと個性的なメンバーのキャラクターで会場を盛り上げられるように全力で頑張ります！ここでしか見られない&TEAM先輩とのステージやトークもぜひご期待ください！
【公演名】
「BEAT AX VOL.7」（&TEAM／aoen Special Night）
（ヨミ：ビートアックス ボリュームセブン エンティーム アオエン スペシャルナイト）
【開催日時】
2025年11月22日（土） 開場16：00／開演17：00（予定）
2025年11月24日（月・祝）開場15：30／開演16：30（予定）
【会場】有明アリーナ
