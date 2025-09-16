Àîºê´õ¡Ö¤º¤Ã¤È¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¡×0ºÐ¼¡½÷¤Î¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¡ÖÅ·»È¤Î¿²´é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬9·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£0ºÐ¤Î¼¡½÷¤Î¿²´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºê´õ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×0ºÐ¼¡½÷´é½Ð¤·¤Î¿²´é
Àîºê¤Ï¡Ögood morning¡×¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤ë¼¡½÷¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤º¡¼¤Ã¤È¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Æ ¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¼ê¤ò³«¤¯¤È»å¤¯¤º¤È¤«°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ ¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼þ¤ê¤ªÁÝ½ü¤·¤Æ¤ë¤«¤é Ææ¤Î»å¤¯¤º¤¿¤Á¡×¤È¼¡½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¤Î¿²´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥°¡¼¤Ë¤·¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤ë¤Î°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´éºÇ¹â¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿²´é¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àîºê¤Ï2013Ç¯2·î¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È·ëº§¡£2017Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2020Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2025Ç¯6·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
