¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ð¥¯¥¹¥Æ³°¿ÀÅÄ°ìÃúÌÜ¡×¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö¥ß¥¹FLASH2015¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ù¶á¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡£2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë°ìÊý¡¢·î¤Ë4²ó¡¢¿åÃå»£±Æ²ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤È¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿28Ëç¡Û¡Ö¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ç¤âÉÔÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÄÄ®Æâ²ñ¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½Î¥º§¤·¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
°Ù¶á¡§¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î¥º§¤·¤¿¤Æ¤Î»þ¤Ï¸µÉ×¤ËÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬·ë¹½·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤â¤¦º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î°Ù¶á¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¸½ºß¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Äº¢¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°Ù¶á¡§¡ÖÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤º¡¢¤·¤ì¤Ã¤È2019Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é·î¤Ë1²ó¡¢¸Ä¿Í»£±Æ²ñ¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë»£±Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï·î4²ó¤¯¤é¤¤»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤È¸µÉ×¤ÎÌÌ²ñ¸òÎ®¤¬·î¤Ë2²ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÆü¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç»£±Æ²ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ6ºý¤¯¤é¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DVD¤À¤±¤ÏºÇ¶á¤ÎºîÉÊ¤ÏÆâÍÆ¤¬²á·ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°Ö¼ÕÎÁ¤Ç¤æ¤ë¤æ¤ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
¡½¡½»£±Æ²ñ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°Ù¶á¡§Î¥º§¤·¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Å»ö¤â¤»¤º¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°Ù¶á¡§DVD¤ä»¨»ï¤Ë¿åÃå¤Ç¡Ö°Ù¶á¤¢¤ó¤Ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢»£±Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àº£¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡ÖAnna¡×¤È·ÝÌ¾¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¡ÖÉÔÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡©
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÍø¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Ù¶á¡§ÆÃ¤ËÉÔÍø¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°Ù¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¯¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é»ù¤ÎÇº¤ß¤òX¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ²ñ¤Ç¤â»ä¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡Ö»Ò¶¡¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡Ö¤Ø¤¨¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¼«Ëý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒ»ýÍ³¹á¤µ¤ó¤òÂº·É
¡½¡½ÈðëîÃæ½ý¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
°Ù¶á¡§º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸¥°¥é¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¤ÎÁÒ»ýÍ³¹á¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«ÊÄ¾É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¶¡¤À¤«¤é¤À¡×¤È¤«¹ó¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ç¡Ö°Ù¶á¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒ»ý¤µ¤ó¤ÏÍÌ¾¤À¤«¤éÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤º¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤ò¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï°Õ³°¤È¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤ë¿Í¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ù¶á¡§¼Â¤Ï¸øÉ½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤È¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ²ñ¤ÇÆ±¤¸¶¶ø¤À¤±¤É¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥é¥É¥ë¤Î»Ò¤«¤é¡Ö»ä¤â¼Â¤Ï»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¡×¤È·ë¹½ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤½¤â¤½¤âÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ²ñ¥â¥Ç¥ë¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤âÅÚÆü¤Ç¤âÃ±È¯¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢±£¤ì¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î¥°¥é¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»Ò¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡Ä
¡½¡½¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÌÀ¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°Ù¶á¤µ¤ó¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°Ù¶á¡§¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤¬ËÜÌ¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤Î»Ò¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë¤«¤é°Ù¶á¤µ¤ó¤ò»£¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¼Ì¿¿¹¥¤¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡»ä¼«¿È¤âÂç¿Í¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡Ö°Ù¤Á¤ã¤ó¡¢¹¥¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤¯»£±Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°Ù¶á¡§Â©»Ò¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Çº£¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ì»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤Î»Å»ö¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢Â©»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡²ñ¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤«¤é¡Ö°Ù¶á¤¢¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»Å»ö¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊ¸²½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«Îä¤ä¤«¤·¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãå¡¹¤È¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Íè¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä®Æâ²ñ¤Î¡ÖÉ±¡×¤Ë
¡½¡½°Ù¶á¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Ï¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡²ñ¤äÄ®Æâ²ñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ù¶á¡§»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤À¤«¤é¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï»Ò¶¡¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¤äÅÐ²¼¹»¤Î»þ¤Ë¤â¡¢¸«²ó¤ê¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®Æâ²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä®Æâ²ñ¤Ç¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é¡ÖÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°Ù¶á¡§¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤âÄ®Æâ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡Ö°Ù¶á¤µ¤ó¡×¤À¤È¤É¤Á¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÉ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î´Ö¡¢»£±Æ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÌëÆ»¤òµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿²ø¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²½¾Ñ¤âÈ±·¿¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡Ö»ä¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÉ±¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£Ä®Æâ²ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡È¥ª¥¿¥µ¡¼¤ÎÉ±¡ÉÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢°Ê³°¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤«¡£
°Ù¶á¡§º£Ç¯4·î¤«¤éÊ¡»ã»ÜÀß¤ÎÁ÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¡©¡×¤È¤«»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°Ù¶á¡§¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£¤¿¤À¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤ÈÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍúÎò½ñ¤Ë½ñ¤±¤ë·ÐÎò¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Á÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á÷·ÞÀè¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö°Ù¶á¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤·ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ò¤ä¤ê¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤«¤é¤º¤¤¤Ö¤ó¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ù¶á¤µ¤ó¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤È´Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°Ù¶á¡§¼«Ê¬¤Ç»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿Í¤ò²¼¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ëº§Ãæ¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¯¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤«¤òÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤È´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÊÌµ»ö¡ÖÆÍÇ¡¡È»Ò»ý¤Á¤ÇÎ¥º§¶¨µÄÃæ¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ä°Ù¶á¤¢¤ó¤Ê¤¬¸ì¤ë¡Ø¹ðÇò¤Î¥ï¥±¡Ù¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼À¸³è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Ä¾¸å¡Ê4Ç¯Á°¡Ë¤ÎËÜ¿Í¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸øÉ½°ÊÁ°¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿ÍÊª¤«¤éSNS¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¡Ê¤È¤¯¤·¤²¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö100Æü°Ê¾å¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼èºà¡£2016Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¤Çµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤ËÆüËÜ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤¡ª ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥°¥é¥Ó¥¢Ì¾ºî¼Ì¿¿½¸¥¬¥¤¥É¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¡£note¤Ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÏ¢ºÜÃæ X:@tatsunoritoku
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô