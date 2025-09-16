妊娠中はつわりや体の変化に悩む人も多いと思います。そんなときに、夫が献身的にサポートしてくれたら安心しますが、なかにはこれから父親になるとは思えない発言をする人もいるようで……。今回は、妊娠中の妻にありえない発言をするモラハラ夫に出産後に離婚を考えている話をご紹介いたします。

モラハラ発言する夫

「夫は結婚してから、モラハラ発言をするようになってしまいました。付き合ってるときはやさしかったのに、今では私に暴言を吐いてばかり。

現在妊娠中なのですが、当然ながら体は大きくなっていきますよね。特に私は食べづわりで、常に何か食べてないと気持ち悪くなるから、たしかに体重は増えてしまったけど……。そんな私を見て『その体早くどうにかしてくれって言ってるだろ』『一緒にいるだけで気分が悪い』とバカにしてくるんです。さらに『離婚されたくなかったらその見た目さっさと元に戻せよ！』とまで言ってきて、ショックやら怒りやらで夫への気持ちが冷めていきました。

こんな発言ができてしまう夫の人間性を疑うし、この人が父親になると思うとゾッとしますよね。ひそかに音声を録音してあるので出産を終えたら離婚して慰謝料と養育費を請求してやるつもりです」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 妊娠して容姿が変化するのは当然のことなのに、よくもこんな言葉を浴びせることができますよね。奥さんが、命がけで赤ちゃんを守っていることがわからないのでしょうか。慰謝料と養育費をきっちりとってやりたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。