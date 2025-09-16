ジャストプランニング<4287.T>が大幅続伸し、２０年１０月以来約４年１１カ月ぶりの高値をつけている。１２日の取引終了後に発表した７月中間期連結決算が、売上高１２億４７００万円（前年同期比２１．０％増）、営業利益３億１０００万円（同３６．２％増）、純利益２億１５００万円（同３５．７％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。



飲食店の売り上げ管理を効率的に行うことができる「まかせてネット」を中心に「まかせてシリーズ」の契約店舗数が順調に拡大したＡＳＰ事業が引き続き業績を牽引。また、外食チェーン向けに物流ソリューションを提供する物流ソリューション事業も好調だった。なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高２５億３２００万円（前期比１４．９％増）、営業利益６億２００万円（同２２．８％増）、純利益４億１９００万円（同１５．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS