

理屈で武装するZ世代への対処法について解説します（写真：metamorworks／PIXTA）

「そのご提案は、3つの点で非論理的です」

まさか新入社員の口から、こんな言葉が飛び出すとは思わなかった。営業会議で新規開拓の方針を説明していた課長は、一瞬言葉を失った。Z世代の部下は、データを片手に課長の提案の矛盾点を次々と指摘。その口調には、議論を深めるというより、相手を追い詰めるような響きがあった。

職場の空気は凍りついた。課長は関連部署との交渉の末、ようやくこぎ着けた方針だっただけに、顔を真っ赤にして反論しようとしたが、それを制したのは隣にいた部長だった。「貴重な指摘をありがとう。その視点は一度持ち帰って検討しよう。まずは、プランの全体像を皆で共有したい」。部長は冷静にそう言って、議論を本筋に戻した。

今回は、このように理屈で武装するZ世代への対処法について解説する。部下との関係に悩んでいるマネジャーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

なぜ彼らは「論破」したがるのか





最近の若手には、相手を言い負かすことを「議論に勝つこと」だと捉える傾向が見られる。これはSNSなどで「論破」がエンターテインメントとして消費される影響もあるだろう。論破が「頭の良さ」の証明だと勘違いしている。

しかし、そもそも自分のことを「論理的だ」と信じ込むこと自体、危うさをはらんでいる。正直、私は痛々しいと思っている。それこそ論理的におかしいのではないか。私が研修でよく行う質問を紹介しよう。

「自分は論理的か、感覚的か、どちらだと思いますか？」

経営者や管理職の大半は「どちらかというと論理的」と答える。そこで私はすかさず次の質問をする。

「その根拠を教えてください」

すると、ほとんどの人は明確に答えられない。「過去の経験を振り返ると、なんとなくそう思うから」といった、きわめて感覚的な答えが返ってくる。

つまりこれは、感覚的に自分のことを論理的だと認識している、ということだ。これは非常に矛盾した言い分である。次のような表現ならどうか？

「AとBを比べたら、Aを選んだほうがいい。なぜならAのほうがBに比べて20％ほど成功確率が高いからだ。過去のデータで証明されている」

これなら、論理的に表現されていると言えよう。しかし、

「私が論理的か、感覚的か、と聞かれたら、どちらかというと論理的だと思う。過去を振り返ってみると、なんとなく、そう思うからだ」

こんな表現をされたら、まったく説得力がない。つまり、多くの人は「自分は論理的でありたい」という願望や感覚を、論理的であることの証明だと無意識に思い込んでいるのだ。

これはZ世代に限った話ではない。冒頭の彼も、純粋な論理的思考というより「正しさで相手に勝ちたい」「頭がいいと思われたい」という感情に動かされていたのかもしれない。相手を言い負かして関係を損なうことは、組織の目的達成において何のメリットもない。その意味で、「論破」は極めて非論理的な行為なのである。

論破合戦が「Lose-Lose」になる理由

冒頭の会議の続きを紹介しよう。

あの一件以来、課長は新入社員を敵視するようになった。彼の主張の穴を探し、データで反撃しようと躍起になる。新人もまた、さらに緻密な理論武装で応戦する。こうして始まった「論破合戦」は、まさに泥沼だった。

「Win-Win」という言葉がある。その対義語は「Lose-Lose」だ。論破しようとする部下を、さらに論破しようとすると、まさにこの「Lose-Lose」の関係になっていくのだ。

なぜか？ 理由は3つある。

（1）信頼関係が崩壊する

論破は相手を打ち負かす行為だ。勝った側は優越感に浸るが、負けた側には屈辱感が残る。この繰り返しで、上司と部下の信頼関係は完全に壊れてしまう。

（2）本質的な議論ができなくなる

論破が目的になると、議論の本質を見失う。相手の言葉尻を捕らえることに終始し、本当に解決すべき課題から目がそれてしまうのだ。

（3）組織の空気が悪くなる

論破合戦が始まると、職場に「ギスギスした空気」が漂い始める。誰もが「次は自分が標的になるかも」と身構えるようになる。会議では本音を言えず、建前ばかりが飛び交うようになるだろう。

論破にこだわるのは三流だ。繰り返すが、とても論理的とは言えない。一流の人間は、もっと俯瞰力がある。大局的に物事を考えるから、相手を言い負かすことではなく、相手と関係を築き、動かすことに注力するのだ。

言葉ではなく「空気」で動かす方法

では、論破したがるZ世代をどう扱えばいいのか。答えは「言葉で戦わない」ことだ。

冒頭の部長がまさにそうだった。彼は論破された課長を制し、何事もなかったかのように会議を進めた。そしてその後、課長と新人が「論破合戦」の関係になっていると聞いて、その新入社員を個別に呼び出した。しかし、会議での態度を咎めることは一切しなかった。

「君の分析は素晴らしいよ。その分析力をぜひ組織に活かしてくれないか」

代わりに、翌週から新入社員を重要プロジェクトのメンバーに加えた。ただし、一つの条件をつけた。「君の役割は、正しい分析をすることだけじゃない。その分析結果を基に、他部署のベテラン社員たちを説得し、動かすことだ」と。

すると新入社員は、次第に「論破」ではなく「協調」の重要性に気づき始めた。理屈だけではメンバーを動かすことができない、と身をもって理解できたからだ。彼はここで初めて、人を動かすのは正論だけではないと学んだのだ。

大事なことは「空気づくり」である。めんどくさい若者には、言葉ではなく「空気」を作る。相手のタイプに合わせた「場」を整えるのだ。

たとえば、論理を重視するタイプなら、データ分析の仕事を任せる。感情を大切にするタイプなら、顧客対応の最前線に立たせる。それぞれの特性を活かせる環境を用意することで、自然と行動が変わっていく。

「場を作る」ことの本質

場を作るとは、メンバーの行動や考え方（思い込み）を変える環境を作ることだ。論破したがる部下に対して、論理で応戦するのはやめよう。「空気」を変えるのだ。新刊『わかりやすさよりも大切な話し方』でも書いたが、私は常々、

「人を変えるな、空気を変えよ」

と言っている。環境要因は、客観的なデータで裏付けられた事実よりも影響が大きい。だからこそ、論破されても動じない姿勢が必要だ。むしろ「面白い視点だね」と受け流す余裕のほうがいいだろう。そのほうが、会議の空気は変わるはずだ。

私の知る優秀な経営者は、論破好きの若手社員をこう評価した。

「彼は宝物だよ。あれだけ論理的に考えられる若手は貴重だ。ただ、使い方を間違えているだけ。正しい方向に導けば、組織の大きな戦力になる」

実際、その若手は3年後、最年少でマネジャーに昇進した。論破グセは消え、代わりに部下の意見を引き出す聞き上手になっていた。

たとえ論破グセのある若者がいたとしても、気にする素振りは見せないようにしよう。「Lose-Lose」にならないよう、「場を作る」ことで間接的に相手を導いていくのだ。これこそが、令和時代のマネジメントに求められる姿勢だろう。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）