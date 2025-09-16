『水どう』ファンの北村匠海『ちょっとだけエスパー』で大泉洋と念願のドラマ初共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月21日よりテレビ朝日にて放送がスタートする、大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。このたび、謎多き大学生・市松役で、北村匠海の出演が決定した。

■北村匠海演じる市松が“ちょっとだけエスパー”たちに急接近！

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子という最強タッグで世界に贈るジャパニーズヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』。

主人公・文太（大泉）の謎多き妻・四季役に宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）、文太のエスパー仲間にディーン・フジオカとそうそうたる顔ぶれのキャストが発表され、早くも大きな注目を集めている。

そしてこのたび、【毎週火曜日のキャスト発表】第2弾として北村匠海の出演が解禁。現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』の柳井嵩役で人々を魅了している北村が、話題の朝ドラ後、初のドラマとして本作に出演することになった。

話題作に引っ張りだこの俳優活動はもちろん、DISH//のボーカル・ギターとして、音楽の才能を余すところなく披露するなどマルチに活躍中の北村が、本作では文太ら“ちょっとだけエスパー”たちに急接近する謎多き大学生・市松を演じる。

■「大泉さんは僕を“ちょっとだけ”救ってくれた方」（北村匠海）

「『水曜どうでしょう』が大好きで、どれだけあの日常感に救われたことか…。ある意味、大泉さんは僕を“ちょっとだけ”救ってくれた方」と語る北村が、憧れの大泉と念願のドラマ初共演。撮影初日から「ふたりでいろんな話をして、おなかがよじれるほど笑いました。今では“オモロイおじさん”という印象です（笑）」と、早くも距離が縮まっている様子だ。

しかし、そんな楽しい雰囲気とは打って変わって、ドラマ本編で北村が演じるのは謎多き大学生・市松。どうやら「たこやき研究会」に所属しているらしい市松は、文太らエスパーたちに接近していくことになり…!?

市松というキャラクターについて、北村は「ずっと“つかめない普通さ”があるといいなと思っています」とコメント。「ある意味で、作品を引き締める立場でもありながら、ずっと漂っているような役だとも思います」と語る市松は、はたして敵か、味方か――。北村演じる謎だらけの市松の動向にも注目だ。

なお、現在、絶賛撮影中の本編映像を使用した特報や、大泉＆宮崎のインタビュー＆ポスター撮影のメイキング動画がYouTubeとTVerで公開中。こちらも要チェックだ。

■北村匠海 コメント

■毎週火曜に新キャストを解禁中！主演・大泉が“ちょっとだけ”ヒントを提供

大泉、宮崎、ディーン、北村と続いてきた新キャストの発表はまだまだ続く。文太や四季を取り巻く個性豊かなキャラクターたちを演じるキャスト情報は毎週火曜日に解禁。9月23日には、なんとふたりのキャストが発表される。いったい誰が登場するのか、大泉のヒントから予想してみよう。