「ドンナルンマ獲得を目ざさなかったなら犯罪」マンU屈指のレジェンドが低迷する古巣に抱く疑問「問題はMF。FWが３人も必要か？」
マンチェスター・ユナイテッド屈指のレジェンド、ポール・スコールズ氏が古巣の補強に疑問を呈した。英公共放送『BBC』が伝えている。
昨季は衝撃のプレミアリーグ15位で終わったユナイテッドは、今夏にいずれもFWのブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコらを獲得。一方で、MFの新戦力はゼロだ。また、正GKを務めていたアンドレ・オナナが、カラバオカップ２回戦で４部のグリムズビーに敗れた後、トルコのトラブゾンスポルに期限付き移籍した。
テコ入れをしたが、チーム力が向上したとは言い難い。今季開幕から公式戦５試合を戦ってわずか１勝、リーグ戦４試合での得点数は４（うちオウンゴールが２つ、PKが１つ）に留まっている。
スコールズ氏は「質が伴っていないと思う」と切り出し、ルベン・アモリム監督が採用している３−４−２−１のシステムにおける、２ボランチを特に問題視した。
「中盤の選手の４、５人のうち２人、カゼミーロ、ブルーノ（・フェルナンデス）、（コビー）メイヌー――彼が試そうとするどのコンビも機能していないようだ。これが大きな問題だ。私は夏の間ずっと、絶対的な優先事項は脚力があり、試合をコントロールできるセンターミッドフィルダーの獲得だと考えていた」
ユナイテッド一筋でプレーした50歳の元イングランド代表MFはまた、GKに言及。パリ・サンジェルマンで構想外になり、マンチェスター・シティに移籍したジャンルイジ・ドンナルンマを獲るべきだったと訴えた。
「ゴールキーパーも重大な問題だった。グリムズビー戦まで待たなければ、オナナが十分でない事実に気付かなかったのか？ もしユナイテッドが、ドンナルンマが移籍可能になった時に獲得を目ざさなかったなら、それは犯罪行為だ。補強部門はフォワードを買った。確かにその必要性はあったが、３人も必要だったのか？ そうは思えない」
アモリム監督が率いるユナイテッドは、９月20日にチェルシーをホームに迎える。状況を好転させる兆しを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
