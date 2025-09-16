大混戦のJ１優勝争い、29節は初日の３戦すべてがドロー。元日本代表MFが明かす“選手心理”「いつ試合をするかは結構大事」
J１リーグの優勝争いは大混戦の様相を呈している。
DAZNが配信する『やべっちスタジアム』で、現役時代は川崎でプレーした元日本代表MFの中村憲剛氏が、激しい優勝争いの中で試合スケジュールが選手に与える影響について見解を示した。
Jリーグは９月12日、13日、15日にJ１第29節を開催。初日の12日では、首位の京都が６位の広島と１−１、５位の町田は横浜FCと１−１、４位の神戸と３位の柏の一戦は０−０と、上位チームが絡む３試合いずれも痛み分けに終わった。
その翌日以降、残る試合が開催されたが、中村氏は「金Jで広島対京都、神戸対柏、町田対横浜FCと上位が全部引き分けた。それを受けて土曜日（の試合）だったので、どのチームもかなり…」と切り出し、こう続けた。
「僕も選手だった時よくあったんですけど、前日に上位チームの試合の結果が分かると、心持ちが変わるんですよ。それで気合いを入れすぎて空回りした試合もあったし、しっかり勝ち切った試合もあった。そこはいろんなことが見えた」
続けて、「（大混戦のこの時期は）難しいです。いつの曜日に試合をするかって、結構大事なんですよ」と自身の経験を踏まえて強調した。
現在、首位から６位まではわずか勝点４差。混戦模様のなかで、優勝へ向けてはメンタル面も重要なポイントになるということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

