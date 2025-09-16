BMSGオーディション『THE LAST PIECE』ファイナリスト10名の巨大ビジュアルが渋谷に出現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BMSGボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』デビューメンバー決定となる最終回直前に、ファイナリスト10名のビジュアルが9月19日まで渋谷に出現している。

■「過去最高レベル」と評するほどの才能たちが集結

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGによる3組目のボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』が放送中。公式関連動画は合計7,000万回再生を超え、参加者は10代限定にもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能たちが集結した。

このたび、デビューメンバーが決定する9月19日の最終回に出演する、ファイナリスト10人のビジュアルの巨大広告が「MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード」に9月19日まで掲出されている。

本オーディションの応募は10代限定、「夢の見方」をテーマに様々な展開が繰り広げられ、9月19日の最終審査には実力者揃いの10人のメンバーが参加。誰がデビューを掴み取るのか、若者たちが夢を形にする瞬間を見届けよう。

■放送・配信情報

TBS『THE TIME，』

09/19（金）05:20～08:00

※「THE LAST PIECE」コーナーで放送

※放送スケジュールは変更する可能性あり

BMSG公式YouTubeチャンネル『THE LAST PIECE』

09/18（木）19:00～「12.5話」配信

09/19（金）19:00～「最終回」配信

※公開スケジュールは変更する可能性あり

■関連リンク

『THE LAST PIECE』公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

『THE LAST PIECE』BMSG公式YouTube

https://www.youtube.com/BMSG_official

『THE TIME,』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/thetime_tbs/

■【画像】『THE LAST PIECE』巨大広告