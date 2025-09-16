国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第38週の世界ランキングを発表。「WTTチャンピオンズマカオ」などのポイントが加算された。



■トップ30には4選手

男子シングルスでは9月9日～14日に開催された「WTTチャンピオンズマカオ」で1回戦で敗退した張本智和（トヨタ自動車）が3位から日本勢最高位の4位に後退。

同じく初戦で敗退した戸上隼輔（井村屋グループ）が17位から20位に、松島輝空（木下グループ）が23位から24位に、篠塚大登（愛知工業大）が27位から28位にランクを落としたが、4選手がトップ30をキープしている。

さらに宇田幸矢（協和キリン）は35位、田中佑汰（金沢ポート）は39位、及川瑞基（岡山リベッツ）は53位にランクイン。69位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、70位には茺田一輝（早稲田大）が入り、74位には吉山僚一（日本大）、79位には吉村真晴（SCOグループ）、86位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が100位以内にそれぞれ名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年9月16日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （↓ 3位）：張本智和

20位（↓ 17位）：戸上隼輔

24位（↓ 23位）：松島輝空

28位（↓ 27位）：篠塚大登

35位（-）：宇田幸矢

39位（↑ 40位）：田中佑汰

53位（↑ 55位）：及川瑞基

69位（↑ 70位）：村松雄斗

70位（↑ 71位）：茺田一輝

74位（↑ 75位）：吉山僚一

79位（↑ 81位）：吉村真晴

86位（↑ 88位）：吉村和弘



