16日11時現在の日経平均株価は前週末比170.47円（0.38％）高の4万4938.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは443、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を48.62円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が28.36円、ディスコ <6146>が19.52円、信越化 <4063>が14.35円、アドテスト <6857>が12.16円と続く。



マイナス寄与度は57.54円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が29.38円、任天堂 <7974>が13円、日東電 <6988>が11.14円、テルモ <4543>が9.05円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、精密機器、電気・ガスと続く。値下がり上位にはその他製品、非鉄金属、銀行が並んでいる。



※11時0分2秒時点



株探ニュース

