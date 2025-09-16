¶ËÇö¡¦·øÏ´¡¦Èþ¤·¤¤¥Á¥¿¥óÀ½¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖCORE TITAN¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥«¡¼¥É¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òµó¤²¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê1Ëç¤ò¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ÎÈþ³Ø¤ËÈ¿¤µ¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢±í»°¾ò¤Îµ»½Ñ¤Çºï¤ê½Ð¤·¤¿¥Á¥¿¥óÀ½¥±¡¼¥¹¡¢¡ÖCORE TITAN¡×¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ê°Â¿´´¶¡§¥Á¥¿¥ó¤Î½â¤¬ÊªÍý¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º
ºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ä¾®Á¬¤È¤³¤¹¤ì¹ç¤¤¡¢°µÇ÷¤µ¤ì¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËIC¥Á¥Ã¥×¤Ë¤ÏÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCORE TITAN¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥«¡¼¥É¤ò²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë½ã¥Á¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÈ¿¤ê¤ä¶Ê¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÊÝ¸î¥·¡¼¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£¤³¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤¬¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¥«¡¼¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢»¤¤ê½ý¤¬¤Ä¤¯¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¡ÖÆÉ¤ß¼è¤ê¥¨¥é¡¼¡×¤Î¿´ÇÛ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¾ï¼±¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¾ðÊó¤ò¼é¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×
¿ÍÁ°¤Ç¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë°ì½Ö¡£¼Â¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÏª½Ð¤«¤é¼é¤ë¡¢¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿Àß·×¤¬¡¢¡ÖCORE TITAN¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥É¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ì¤Ð¡¢´é¼Ì¿¿¤ä½»½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¾ðÊó¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ðÊó¤Ë¤½¤Ã¤È¥Ù¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¥¿¥óÁÇºà¤¬RFID¡ÊÈóÀÜ¿¨·¿IC¡Ë¤ÎÅÅÇÈ¤ò¼×ÃÇ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥¥ß¥ó¥°¤Î¶¼°Ò¤«¤é¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¡§±í»°¾ò¤Îº²¤¬½É¤ë¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿Æ»¶ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤ÉÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤à¤â¤Î¡£¡ÖCORE TITAN¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¸ü¤ß¤Ï¤ï¤º¤«4mm¡ÊÊÒÂ¦0.8Ð¡Ë¡£½Å¤µ¤âÌó30g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊø¤µ¤º¡¢¥ß¥ËºâÉÛ¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¿·³ã¡¦±í»°¾ò¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡£0.1mmÃ±°Ì¤Ç¶âÂ°¤òÁà¤ëÀºÌ©¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤¬¡¢¥Á¥¿¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¹©·ÝÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤ò¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬ÌòÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Ê¾×·â¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÅª¤Ê¶¼°Ò¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÓÏ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦²û¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¢¡ÖCORE TITAN¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹°Â¿´´¶¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡ÚÆüËÜÀ½¡Û¥Á¥¿¥ó¤¬³ð¤¨¤ë¡¢¶ËÇö¡¦·øÏ´¡¦Èþ¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹ ±í»°¾ò
Image: Á°½ÐÇîÊ¸
Source: machi-ya