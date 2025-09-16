うれしいけど悲しいお知らせです。

気がつくとどこかに旅立ちがちなワイヤレスイヤホン。僕のAirPodsもかくれんぼが得意。「探す」機能で見つけ出せるので助かっていますが、この「探す」もAirPods Pro 3では進化しました。

｢AirPods Pro 3｣、3年待っただけあった。買い替えアリの大アップグレード

MacRumorsによると、次世代のUWB（ウルトラワイドバンドの超広帯域通信）に対応した「U2」チップが搭載されているとのこと。

このチップはiPhone 15以降、もしくはApple Watch Ultra 2にも搭載されていて、対応したモデルでは従来の「探す」よりもさらに広く・正確に対象を探せる「正確な場所を見つける」機能を使えます。

AirPods Pro 3でも、従来のモデルよりも1.5倍遠くまで探し出せるとしていますね。スゴイじゃん！

でも日本では対応していないんだ…

さて、上げて落とす…ではないですが、悲しいお知らせです。

Apple（アップル）の仕様によると、

改良された「正確な場所を見つける」機能はiPhone AirまたはiPhone 17のモデルとペアリングしたAirPods Pro 3で利用できます。利用できるかは地域によって異なりま﻿す﻿。

とあり、「正確な場所を見つける」を利用するためには、iPhone 17シリーズやiPhone Airとのペアリングが必要。そしてさらに悲しいお知らせとして、実はU2チップで実現する「正確な場所を見つける」、日本ではまだ利用できないのです。

そのため、捜索範囲はこれまでのAirPods Pro 2と同じなのかもしれません…。

なんなら今後発売されると噂されているAirTag 2もこのU2チップに対応するという噂がありますので、そちらも同じく日本版は性能変わらない可能性ありますね…ぐぅ。

というわけで、みなさんもAirPodsとお荷物は旅立たぬよう大事に扱ってください。

Source: MacRumors, Apple