12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 大会4日目の15日（月）は予選ラウンド プールB、D、E、Gでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。

初戦で敗れていたプールGの日本代表は、決勝ラウンド進出に向け、カナダ代表との大一番に挑むもストレート負け。2戦連続のストレート負けとなり、予選ラウンド敗退が決まった。また、日本と同組のトルコ代表vsリビア代表の試合はトルコがセットカウント3-1で勝利。この結果を受け、プールGからは2連勝を収めたトルコとカナダの決勝ラウンド進出が決まった。

その他、プールEではブルガリア代表が2連勝で決勝ラウンド進出に大きく近づいたほか、プールBのポーランド代表とオランダ代表が決勝ラウンド進出を決めている。

大会5日目の16日（火）はプールA、C、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われる。

【世界バレー男子2025 9月15日結果】

キューバ 3-0 コロンビア

第1セット 25-22｜第2セット 25-21｜第3セット 25-20



トルコ 3-1 リビア

第1セット 25-18｜第2セット 23-25｜第3セット 25-14｜第4セット 25-16



ドイツ 3-0 チリ

第1セット 25-17｜第2セット 25-23｜第3セット 25-21



日本 0-3 カナダ

第1セット 20-25｜第2セット 23-25｜第3セット 22-25



スロベニア 2-3 ブルガリア

第1セット 19-25｜第2セット 14-25｜第3セット 25-18｜第4セット 25-23｜第5セット 13-15



オランダ 3-0 ルーマニア

第1セット 25-23｜第2セット 26-24｜第3セット 26-24



アメリカ 3-0 ポルトガル

第1セット 25-19｜第2セット 25-22｜第3セット 25-17



ポーランド 3-0 カタール

第1セット 25-21｜第2セット 25-14｜第3セット 25-19

【世界バレー男子2025 9月16日対戦カード】

11:00～ブラジル vs チェコ

11:30～アルゼンチン vs 韓国

14:30～イラン vs チュニジア

15:00～ウクライナ vs アルジェリア

18:30～フィリピン vs エジプト

19:00～フランス vs フィンランド

22:00～セルビア vs 中国

22:30～イタリア vs ベルギー

