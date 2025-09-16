¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖÎ±Ç¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î°ìÉôµå»ù¡¡»ØÆ³¼Ô¤¬¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¡Ö±ó²ó¤ê¡×´«¤á¤ë¤³¤È¤â
¡¡¡Ú¼¼°æ¾»Ìé¥³¥é¥à¡¡·î¤Ë2²ó¤Ï´Ú¾ð°ÜÆþ¡Û
¡¡º£·î14Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹presents¡¡Âè32²óWBSC¡¡U¡½18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï4°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼20¿Í¤Î¤¦¤Á18¿Í¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö2026KBO¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖU¡½18¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼18¡Ë¡×¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê18ºÐ°Ê²¼¤¬»²²Ã»ñ³Ê¤ÎÂç²ñ¡£°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¤Î¹â3ÌîµåÉô°÷¤Ë¤Ï19ºÐ°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤âºßÀÒ¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÎ±Ç¯¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤äÂç²ñ½Ð¾ì»þ¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡Î±Ç¯¤ÎºÇ¤âÂ¿¤¤ÍýÍ³¤¬Éé½ý¡¢¸Î¾ã¡£Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¹â3¤òÁ°¤ËÉª¤Î¡Ö¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä¤È²¼°Ì»ØÌ¾¤Þ¤¿¤Ï»ØÌ¾²óÈò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á1Ç¯Î±Ç¯¤·´°¼£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹â3¤ò·Þ¤¨¡¢»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤À¡£º£Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇLG¥Ä¥¤¥ó¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¶â±ÇÍ´¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥¦¡¢2005Ç¯À¸¡Ë¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤äÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖÆ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÎô¤ë¤¬1Ç¯Ä¹¤¯°é¤Æ¤ì¤Ð¥×¥í»ØÌ¾¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È»ØÆ³¼Ô¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áª¼ê¤Ë¾®¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÎÎ±Ç¯¤ò´«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¡ÈÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Â¾¤Î»Ò¤è¤ê¤âÃÙ¤¤¤«¤éÎ±Ç¯¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ1³ØÇ¯¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Ê¤ÉÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßKBO¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¶ñ¼¢¥¦¥¯¡Ê¥¯¡¦¥¸¥ã¥¦¥¯¡á¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¡¢ËÑ萊±§¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥¦¡Ë¡¢¶â´ø¼¹¡Ê¥¥à¡¦¥Õ¥£¥¸¥×¡á¤¤¤º¤ì¤âNC¡Ë¤é¤¬Î±Ç¯ÁÈ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤ÇÎ±Ç¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬º£¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¸½¿¦´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ë¤âÎ±Ç¯·Ð¸³¼Ô¤¬¿ô¿Í¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö±ó²ó¤ê¡×¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤ËÄ¾·ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¹â3ÌîµåÉô°÷¤Ï1256¿Í¡Ê9·î15Æü¸½ºß¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌó74¡ó¤Î930¿Í¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¹â¹»µå»ù¤ÎÂçÈ¾¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜÅª¤ËÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£17Æü¤Î¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï10µåÃÄ·×110¿Í¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£