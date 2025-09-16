À¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê¡¢¡ÖV¥¿¥¤¥à¤¬¹â¹»µÏ¿¤è¤êÃÙ¤¤¡×¥ï¥±¡¡Èæ³Ó¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¡Éé¡×
¡¡13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÏÏ¢Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ÎÄ¶¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡£Í¥¾¡¥¿¥¤¥à¤¬ÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤è¤ê¤âÃÙ¤¤¼ïÌÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£Ä¶°ìÎ®¤Î¶î¤±°ú¤¤ä»ê¹â¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¹çÀï¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë3Ê¬°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ëÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¤ä³ëÀ¾½á¤â°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÅ¸³«¡£½ªÈ×¤Þ¤ÇÂç½¸ÃÄ¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢10¿Í°Ê¾å¤¬¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ç¥é¥¹¥È1¼þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÁÔÀä¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥È¹çÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ÉúÊ¼¤Î¥°¥é¥·¥¨¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¶¯ÎÏ¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ò·âÇË¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£28Ê¬55ÉÃ77¤Ï¡¢¹â¹»ÆüËÜµÏ¿¡Ê28Ê¬7ÉÃ39¡¢º´Æ£Íª´ð¡Ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡15Æü¤ÎÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤â¡¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÆ±ÍÍ¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8Ê¬33ÉÃ88¤â¹â¹»ÆüËÜµÏ¿¡Ê8Ê¬32ÉÃ12¡¢±Ê¸¶ñ¥Ëá¡Ë¤è¤êÃÙ¤¯¡¢8°Ì¤Î»°±ºÎ¶»Ê¤Î8Ê¬35ÉÃ90¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆüËÜµÏ¿8Ê¬3ÉÃ43¤è¤ê30ÉÃ°Ê¾å°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÏ¿¤ÎÈæ³Ó¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¡£À¤³¦Âç²ñ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÄÁ¤·¤¤¡£Ä¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¶î¤±°ú¤¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÌ¯¤¬¤¢¤ê¡¢µÞ·ã¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Î¾å¤²²¼¤²¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¡£Í¥¾¡¥¿¥¤¥à¤è¤êÂ®¤¤¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¤¬¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¡£ÃæÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢µÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¡Éé¤Ë¤¢¤ë¡£
