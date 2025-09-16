【しまむらのコラボ服】がいい仕事する！ まるっと真似したい♡「着回しコーデ」

「秋へ向けて何を買おう？」と悩んでいるなら、【しまむら】のコラボ服がおすすめ。インフルエンサーの@collin_wearさんがプロデュースするワンピースとTシャツは、どちらも一点投入するだけでセンスアップを狙えるのが魅力です。今回は、リアルバイした@naa.gramさんの「着回しコーデ」をご紹介。周りと差がつくおしゃれコーデは、まるっと真似したくなるかも……！

着るだけで垢抜けるドロストワンピ

【しまむら】「TT＊COLドロストワンピ」\1,969（税込）

ドローコードをキュッと絞って、トレンド感のある着こなしを楽しめるワンピ。@naa.gramさんも「ワンピースはもう色味がめっちゃどんぴしゃで可愛い」とお気に入り。着るだけでサマ見えするワンピは、シンプルなトップスを合わせるだけでセンスアップを狙えそうです。

今すぐ真似したい！ 夏 → 秋のシフトコーデ

@naa.gramさんが、「もう色味がめっちゃどんぴしゃ」とコメントしているように、こっくり深みのあるブラウンカラーがトレンド感も秋ムードも高めてくれそう。レースキャミやシアーシャツをレイヤードすれば、おしゃれ度がさらにアップ。涼しげで秋らしさも感じられるコーデは、残暑が厳しい今の時期にぴったりです。

袖レースデザインでTシャツコーデのマンネリを回避

【しまむら】「TT＊COLレースキリカエT」\1,089（税込）

そろそろ飽きてきたTシャツコーデ。袖のレース切り替えがアクセントになるコラボTシャツを投入すれば、鮮度アップを狙えそう。@naa.gramさんも「フレアになっているから気になる二の腕も隠れるしレース素材もとっても可愛い」とリコメンド。上記で紹介したワンピを合わせれば、シンプルなのにおしゃれ見えするコーデを楽しめそうです。

お呼ばれシーンにもぴったりのエレガントスタイル

フリル使いが目を引くキャミソールを重ねて、さらに華やかな印象に。レース柄のスカートを合わせてフェミニンなムードをまとえば、特別なおしゃれをしたいお呼ばれシーンにもぴったりのコーデが完成。シックなモノトーン配色でまとめることで、甘さ控えめな大人に似合う着こなしに仕上がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i