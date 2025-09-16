¥¸¥ã¥ó¥×¥Ý¡¼¥º´°Á´ºÆ¸½¡ªËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤¬¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¡ÉÈ¤ÃÖ¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾
1982Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Åì±ÇÀ©ºî¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö±§Ãè·º»ö¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤ÎÈ¤ÃÖ¤¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÃÂÀ¸¡ª
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥óÈ¤ÃÖ¤¡×¤Ç¤¹¡£
1982Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¥á¥¿¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æº£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¡£¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡¤Î¼ã¤·º»ö¡¦°ì¾ò»ûÎõ¤¬¡¢±§ÃèÈÈºáÁÈ¿¥¥Þ¥¯¡¼¤ÎÌîË¾¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯¡¢¤ï¤º¤«0.05ÉÃ¤Ç¾øÃå¤·¤¿¶ä¿§¤Ëµ±¤¯¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥¿¥ë¥¹¡¼¥Ä¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤âµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¤ÃÖ¤¡£¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥Ý¡¼¥º¤ò½ã¼â¡Ê¥¹¥º¡ËÃòÊª¤ÎÈ¤ÃÖ¤¤È¤·¤ÆÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ìó7Ñ¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÈùºÙ¤ÊÉ½ÌÌ¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤òÂ¤·Á¤·ÃòÊª¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼â¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¿©´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¶âÂ°¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¹³¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¶âÂ°¤È¸À¤ï¤ì¡¢È¤ÃÖ¤¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥«¥È¥é¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¼â¤Î¥á¥¿¥ë¤Î¼Á´¶¤Ï¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¾þ¤Ã¤ÆÄº¤¯»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÉÁõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½1/24¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥á¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤âOK¡£¡Ê¢¨Ãí°Õ¡§ÅÉÁõ¤·¤¿ºÝ¤ÏÈ¤ÃÖ¤¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥óÈ¤ÃÖ¤¡×¤Ï¡¢5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò·ó¤Í¤¿±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥³¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£