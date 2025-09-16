横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのシーウインドにて、甘美な秋のナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜を開催。

栗・芋・かぼちゃ × 濃厚ショコラの組み合わせで、秋だけの饗宴を堪能できます！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜

期間：2025年10月1日（水）〜11月27日（木）までの毎週水曜・木曜開催

時間：18:30〜21:00（L.O.20:30）

料金：1人 6,800円（税・サ込）／ 子供（4歳〜未就学児）3,400円（税・サ込）

場所：ラウンジ「シーウインド」2F

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

※スイーツはオーダーブッフェにて提供

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの2階にある、ラウンジ「シーウインド」にて、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜」を開催。

マロンのスイーツ

期間中の毎週水曜・木曜に、秋を代表する味覚とショコラによる魅惑のスイーツが楽しめます☆

さつまいものスイーツ

秋を代表する味覚として“マロン＆ショコラ”をテーマに、栗やさつまいも、かぼちゃなどを使ったスイーツがたっぷり登場。

かぼちゃのスイーツ

吹き抜けの空間にシャンデリアが煌めくラウンジ「シーウインド」で、秋の夜にだけ味わえる甘美なひとときを過ごせます！

「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜 メニュー

チョコレートショートケーキ（苺サンド）

スペシャルアシェットデセール：利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え

スイーツ：チョコレートショートケーキ（苺サンド）／スイートポテトロール／パンプキンタルト／マロンとほうじ茶のムース／紫芋とホワイトチョコのオペラ／パンプキンプリン／洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ／チュアオショコラミルクのパフェ仕立て／パウンドケーキ（イチジク、芋、栗）／ショコラマカロン

ライトミール：オードブル2種／サラダバー／サンドウィッチ／ボストンクラムチャウダー／オニオンスープ／バックリブ／フライドポテト／フルーツ盛り合わせ／サヴァランショコラ／ミニツナマヨパン

バリエーション豊かな10種類のスイーツが揃う、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜。

マロンとほうじ茶のムース

濃厚なチョコレートクリームとふんわり焼き上げたジェノワーズに苺をたっぷり挟み込んだ「チョコレートショートケーキ」や栗のやさしい甘みと香ばしいほうじ茶が調和する「マロンとほうじ茶のムース」

スイートポテトロール

しっとりとした生地にさつまいもクリームを巻き込んだ「スイートポテトロール」

パンプキンタルト

かぼちゃのトッピングで秋らしく仕上げた「パンプキンタルト」などが登場します！

紫芋とホワイトチョコのオペラ

このほか「紫芋とホワイトチョコのオペラ」や

パウンドケーキ（イチジク、芋、栗）

イチジク、芋、栗を使用した「パウンドケーキ」

ショコラマカロン

「ショコラマカロン」など、見た目も楽しませてくれるスイーツが多数。

洋梨のコンポートとバニラのブランマンジェ（左上）パンプキンプリン（中央）チュアオショコラミルクのパフェ仕立て（右）

「洋梨のコンポートとバニラのブランマンジェ」「パンプキンプリン」「チュアオショコラミルクのパフェ仕立て」といった、グラスデザートも展開されます☆

利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え

好評のスペシャルアシェットデセールには「利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え」が登場。

栗の王様と称される“利平栗”の濃厚なクリームに、カシスの爽やかな酸味が織り成す一皿です。

贅沢な味わいはもちろん、見た目にも美しいフォトジェニックなデザートを堪能できます！

じっくり焼き上げたバックリブ

また、香ばしい「骨付きバックリブ」やアツアツの「ボストンクラムチャウダー」、ホテルらしいオードブルなど、バラエティ豊かなライトミールの数々も展開。

ブッフェの魅力が詰まったメニュー内容です☆

アフタヌーンティーセット〜マロン＆ショコラ〜

期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）まで毎日提供

時間：12:00〜

料金：1人 6,200円（税・サ込）

内容：

スイーツ：チョコレートショートケーキ（苺サンド）／和栗のタルト／パンプキンプリン／洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ／紫芋とホワイトチョコのオペラスコーン2種：プレーンスコーン／チョコチップスコーンセイボリー：ジャンボンブランのサンドウィッチ／洋梨のサンドウィッチ／オニオングラタンのキッシュお飲み物：ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど計23種類より選べます。※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース”付き

ラウンジ「シーウインド」（2F）で人気のアフタヌーンティーも、秋の味覚“マロン＆ショコラ”をテーマにした内容に！

和栗・紫芋・かぼちゃ・チョコレートを贅沢に使ったスイーツや

彩り豊かなホテルメイドのセイボリー

2種類のスコーンが楽しめます☆

栗・芋・かぼちゃと濃厚ショコラを組み合せた、甘美な秋のナイトスイーツブッフェ。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜は、2025年10月1日〜11月27日までの毎週水曜・木曜に開催されます！

和・洋・中 三段重など5種類！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「特製おせち料理2026」 和・洋・中 三段重など5種類！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「特製おせち料理2026」 続きを見る

窯焼き北京ダックや広東式フォー！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ『中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース』 窯焼き北京ダックや広東式フォー！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ『中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース』 続きを見る

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 栗・芋・かぼちゃ×濃厚ショコラのナイトスイーツブッフェ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「Sweets Parade」 appeared first on Dtimes.