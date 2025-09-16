¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬É¬»à¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷±£¤·¡×¤È¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¥á¡¼¥¯¡×¤ÇÂÇÅÝ¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¥á¥é¥á¥é
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï5¿Í¤ÎÁè¤¤¤¬³Î¼Â¤Ç¡¢º£½µ¤Ï½ÐÇÏ²ñ¸«¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê64¡Ë¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹½¿Þ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍý¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»Ô»á¤ÏÂÇÅÝ¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¸þ¤±¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ÎÊ§¿¡¤ËÌöµ¯¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»Ô¾ì¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤À¤¬½îÌ±¤Ë²¸·Ã¤Ê¤·¡Ä¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¾·¤¯³ô¹â¡¦Êª²Á¹â¤Î°Åß¸
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ËÜÌ¿2¿Í¤Î¾¡ÇÔ¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÎÆ°¤¤À¡£Á°²ó1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Î75É¼¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬72É¼¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£É¼¤ÎÆ°¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÅÞÆâ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä½ÅÄÃ¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ò½ü¤¯¼óÁê·Ð¸³¼Ô3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ûÉûÁíºÛ¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¸å¤í½â¤òµ¤¼è¤ê¡¢´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ÏºâÀ¯À¯ºö¤Ê¤É¤ÎÁê°ã¤«¤é¹â»Ô»á¤ò¿ä¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Á°²ó¤Ï¼«ÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô°Ê³°¤Ë¡×¤ÈÌ©¤«¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â»Ô¤Ï11Æü¤ËµÄ°÷²ñ´Û¤Î»öÌ³½ê¤Ë´ßÅÄÁ°¼óÁê¤òË¬¤Í¡¢Î©¸õÊä¤òÅÁÃ£¤·¤¿¡£À¿°Õ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯ºöÌÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»Ä¤ë¤ÏÅÞºÇ¹â¸ÜÌä¤ÎËãÀ¸»á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Ï¡¢¼óÁê»þÂå¤Ë¡ÖËãÀ¸¤ª¤í¤·¡×¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ø¤Î°äº¨¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¡£·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¡¢Èó¼çÎ®ÇÉ¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÏÀÐÇËÁþ¤·¤Î´¶¾ð¤¬¾¡¤ê¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤¤ê¡£¤½¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡È¾¡¤ÁÇÏ¡É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Þ¤ÇÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Á¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊËãÀ¸ÇÉ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°²ó¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ï¡Ö²¼ÂÌ¤ò¤Ï¤«¤»¤¿¿ô»ú¡×
¡¡µÄ°÷É¼¤ÈÆ±¿ô¤Î295É¼¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ëÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤âÂç»ö¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¥È¥Ã¥×¤Î109É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï61É¼¤Ç3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏÊý¤Ï¹â»ÔÍ¥Àª¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²¼ÂÌ¤ò¤Ï¤«¤»¤¿¿ô»ú¡×¤È¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤¿À¯ºö¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¿Ø±Ä¤Ï¡Ø¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÁíºÛÁª¡Ù¤È¤ÎÅÞÊý¿Ë¤ËÈ¿¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷30Ëü¿Í¤Ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÍ¹Á÷¡£¶Ø»ßÄÌÃ£¤ÎÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¿Ø±Ä¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¡Øº£²ó¡¢¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÈà½÷¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ï2¡Á3³ä¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°²ó¡¢¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í20¿Í¤Î¤¦¤Áµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤¬13¿Í¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£½°±¡Áª¤È»²±¡Áª¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë9¿Í¤¬À¯³¦¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤â¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï11ÆüÌë¤ËµÄ°÷½É¼Ë¤ÇÌó20¿Í¤ÎµÄ°÷¤È²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢½°±¡ÅöÁª5²ó¤ÇÌµÇÉÈ¶¤Î²«ÀîÅÄ¿Î»ÖµÄ°÷¡£Î¢¶â¥¤¥á¡¼¥¸Ê§¿¡¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¿äÁ¦¿ÍÌ¾Êí¤Ï¶²¤é¤¯µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¿§¤òÇö¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â»ÔËÜ¿Í¤â¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£14Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¼þ°Ï¤Ë¡Ö¡È¹â»Ô²þÂ¤·×²è¤À¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥á¡¼¥¯¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡È²þÂ¤¡É¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡Ö¶¦´¶À¤Î¤¢¤ë¤Û¤ó¤ï¤«¥á¡¼¥¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤ÎÎ¢¶â±£¤·¤ÈÊÑ¿È¥á¡¼¥¯¤ÏÁÕ¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡£
