サッカーＵ―２０Ｗ杯（９月２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表が１６日、直前合宿を行うパラグアイに向けて羽田空港から出国した。

２０２８年ロサンゼルス五輪世代で臨む、中心選手として期待されるのが、今年６月に１８歳でＡ代表デビューを果たしたＭＦ佐藤龍之介（岡山）。同世代で臨む国際大会へ、出国前に取材に応じ「やっぱりプレーと数字で違いを見せたいなって思いますし、チームを引っ張っていきたい。３ゴール３アシストぐらい目指していきたいなと思っています」と決意を示した。

明確に掲げた数字にも意味がある。Ｕ―２０日本代表の船越監督は「（Ｕ―２０）Ｗ杯で新しい歴史を作るという目標のもと強化してきた」と、ＭＦ小野伸二、ＭＦ遠藤保仁ら“黄金世代”が出場し、過去最高だった９９年の準優勝を上回る「優勝」を目標に設定にしている。１次リーグから決勝まで進めば最大７試合戦うことになるため「毎試合ゴールかアシストしていきたいなっていうイメージで。自分がそのぐらいできたら、チームは優勝に近づけるかなっていうイメージはあります。大会は優勝するチームがあるので、そこは絶対狙っていかないといけないと思いますし、やっぱりそこを目指さないと絶対取れないと思っている。みんなそういう意識でいますし、優勝は自分も狙っていきたい」と意気込んだ。