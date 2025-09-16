½©¤ÎÌ£³Ð¡É·ª¡É¤¬¼çÌò¡ªEggs ¡Çn Things¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¿¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡×
Eggs ¡Çn Things¤Ë¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë¡É·ª¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ë§½æ¤Ê¹ÈÃã¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¥ß¥ë¥¯¤Ë½©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Eggs ¡Çn Things¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¿¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡¿¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâ¤ÎEggs ¡Çn Things¡¢Eggs ¡Çn Things CoffeeÁ´Å¹ÊÞ
¡ÖEggs ¡Çn Things¡×¤È¡ÖEggs ¡Çn Things Coffee¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¡É·ª¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ä¥Õ¡¼¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£
½©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×½©¤ÎÌ£³Ð¡È·ª¡É¤ò»È¤Ã¤¿ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ï¡¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ª¤¬¹á¤ëÆÃÀ½¤Î¥°¥ì¥¤¥Ó¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿·ª¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¡Ö¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
²Á³Ê¡§¥¤¡¼¥È¥¤¥ó 2,365±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È 1,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò·ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ç»¸ü¤Ë¹¤¬¤ë¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×
Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢À¸ÃÏ¤Î´Ö¤Ë½Å¤Í¤¿»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥½¡¼¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡É¿©Íß¤Î½©¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³
²Á³Ê¡§¥¤¡¼¥È¥¤¥ó 1,738±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È 1,706±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ò¤Î¤»¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Î¿Íµ¤¥í¥³¥Õ¡¼¥É¡Ö¥í¥³¡¦¥â¥³¡×¤¬½©¿§¤Î¡Ö¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ë100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ò·ª¤¬¹á¤ë¥Þ¥í¥ó¥°¥ì¥¤¥Ó¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¸ÂÄê¤Î¥í¥³¡¦¥â¥³¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ [Hot or Iced]
²Á³Ê¡§¥¤¡¼¥È¥¤¥ó 825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È 810±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ë§½æ¤Ê¹ÈÃã¡ß¤Þ¤í¤ä¤«¥ß¥ë¥¯¤Ë½©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿·ª¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¤È¥¢¥¤¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë¡É·ª¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ä¥Õ¡¼¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Eggs ¡Çn Things¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î24Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¡Ö¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡×¡Ö¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ½©¤ÎÌ£³Ð¡É·ª¡É¤¬¼çÌò¡ªEggs ¡Çn Things¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¿¥Þ¥í¥ó ¥í¥³¡¦¥â¥³¡× appeared first on Dtimes.