大盤鶏を皿に盛る料理人の李士林（り・しりん）さん。（資料写真、ウルムチ＝新華社配信）

【新華社ウルムチ9月16日】中国新疆ウイグル自治区タルバガタイ地区沙湾市の名物鶏肉料理「沙湾大盤鶏（ダーパンジー）」は、赤く鮮やかな色合いと食欲をそそる香りが特徴で、もはや単なる料理ではなく、地元では世代を超えて親しまれる特別な料理となっている。

沙湾大盤鶏の誕生は、1本の道路と深く関係している。1980年代、上海と新疆を結ぶ国道312号線を走る長距離トラックの運転手が同市でよく休憩をとっていた。運転手らは常々「ボリュームがあり値段も手頃で、肉と野菜のバランスのとれた食事」がしたいと感じていた。そのニーズに応えるため地元の料理人たちは、ぶつ切りにした鶏肉を炒め、野菜と一緒に煮込んで香辛料で味付けし、大皿に盛って提供した。

李士林（り・しりん）さん（76）は「最初は小皿に鶏肉を盛っていたが、客がいつも物足りないと言うので、思い切って大皿に変えた。そこから大盤鶏の名が定着した」と振り返る。ボリュームと豊かな香りが融合した「国道の名物料理」は「沙湾大盤鶏」と呼ばれ、国道に沿って中国全土に広まることとなった。今では312号線沙湾区間の両側に大盤鶏を提供する店が並び、香ばしい匂いを漂わせている。毎日夜になると「大盤鶏ストリート」全体がライトアップされ、多くの食通がわざわざ訪れている。

本場の大盤鶏の味の秘密は、地元の食材にある。市西部、安集海鎮のトウガラシは香りが豊かで食欲をそそり、南部の山間部に位置する博爾通古郷のジャガイモは柔らかくて甘く、天山山脈の麓で育った地鶏は歯ごたえ十分。これら良質の食材は畑から直接厨房に運ばれ、料理人の巧みな技と標準化された調理工程により、本来の風味を保った大盤鶏へと姿を変える。

テーブルの上の大盤鶏。（資料写真、ウルムチ＝新華社配信）

沙湾大盤鶏の魅力は、世界中の観光客も引きつけている。多くの外国人は「鶏肉は新鮮で柔らかく、ジャガイモはもっちりとし、トウガラシは香り高く、中国料理の傑作」と称賛する。

2024年、沙湾大盤鶏の調理技術は、同自治区の第6次自治区級無形文化遺産に登録された。現在、短編動画や文化クリエーティブ製品、伝承者養成を通じて、大盤鶏は「厨房の技術」から、広く伝わる文化的シンボルへと変化している。

国道沿いで生まれたボリュームたっぷりの沙湾大盤鶏は、今や新疆美食の代表へと発展し、真心で人と味覚、記憶を結びつけ、新疆の味を世界に広めている。（記者/高羗、王沢宇）